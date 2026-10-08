18 महीने के निचले स्तर पर मार्केट, FIIs की एक दिन में 12943 करोड़ की बिकवाली; अब Nifty के लिए कौन-से लेवल अहम?

नई दिल्ली। कच्चे तेल (Crude Prices) में लगातार तेजी और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते शेयर बाजार (Share Market Fall) में 8 अक्टूबर को बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने इंट्रा डे के दौरान 22200 का स्तर भी तोड़ दिया और 22179 का लो लगा दिया। हालांकि, क्लोजिंग 22231 के स्तर पर दी। उधर, ग्लोबल मार्केट में भी सेलऑफ देखने को मिला और डाऊ फ्यूचर्स भी 260 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

सवाल है कि क्या शुक्रवार, 9 अक्टूबर को भी मार्केट में गिरावट गहरा सकती है, कल के लिए क्या लेवल अहम होंगे। आइये सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र के लिए ट्रेडिंग सेटअप को समझते हैं। 18 महीने के निचले स्तर पर Nifty निफ्टी 50 में गुरुवार को ज़बरदस्त बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे यह 1.6 प्रतिशत से ज़्यादा गिरकर 18 महीने के निचले क्लोजिंग स्तर पर आ गया। सितंबर से ही मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर मज़बूती से 'मंदड़ियों' के कंट्रोल में रहा है; इंडेक्स 10, 20, 50, 100 और 200-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) से काफी नीचे बना हुआ है। वहीं, इंडिया VIX (बाजार में अस्थिरता दिखाने वाला सूचकांक) भी 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

निफ्टी 50 अगस्त में अपने 24,774 के हाई लेवल से 2,500 पॉइंट (यानी 10%) से ज़्यादा गिर चुका है और लगातार नौवें हफ़्ते गिरावट के साथ बंद होने की कगार पर है। इंडेक्स इंट्राडे में अप्रैल के 22,182 के निचले स्तर से भी नीचे चला गया, जबकि इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई (26373) से 15 फीसदी तक करेक्ट हो चुका है।

बढ़ता क्रूड और FIIs की बिकवाली कच्चे तेल की कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और FII की लगातार बिकवाली ने बाजार के सेंटीमेंट पर दबाव डाला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8 अक्टूबर को 12943 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जबकि DIIs ने 10703 करोड़ रुपये की खरीदारी की है।