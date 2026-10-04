Upcoming IPO: अगले हफ्ते IPO बाजार में रहेगी रौनक; लिस्टिंग, सब्सक्रिप्शन और GMP तक की जानकारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगले हफ्ते मार्केट में काफी हलचल रहेगी, क्योंकि कई IPO स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं। साथ ही, Nityas Gems & Jewellery और Vishal Nirmiti के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 5 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे।

आने वाले हफ्ते में NSE और BSE पर कई IPO लिस्ट होंगे। SRIT India और Shah Investor's Home 6 अक्टूबर को मार्केट में डेब्यू करेंगे। यहां अगले हफ्ते होने वाली सभी IPO गतिविधियों की लिस्ट दी गई है। Nityas Gems & Jewellery IPO Nityas Gems & Jewellery का IPO 5 अक्टूबर को बंद होगा। यह 108.35 करोड़ रुपये का IPO है, जिसमें पूरी तरह से 1.45 करोड़ शेयरों का नया इश्यू (fresh issue) शामिल है। यह पब्लिक इश्यू 30 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।

कंपनी ने प्रति शेयर 70 रुपये से 75 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और लॉट साइज 200 शेयरों का है। शेयरों का अलॉटमेंट 6 अक्टूबर को फ़ाइनल होने की उम्मीद है, जबकि NSE और BSE पर शेयरों की लिस्टिंग संभावित रूप से 8 अक्टूबर को होगी। 1 अक्टूबर तक IPO को 0.69 गुना सब्सक्राइब किया गया था। 4 अक्टूबर तक, लेटेस्ट GMP 3 रुपये था और अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 78 रुपये था, जिससे 4% के संभावित प्रीमियम का संकेत मिलता है।

SRIT India IPO 218.40 करोड़ रुपये के SRIT India IPO को निवेशकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला; 30 सितंबर को बिडिंग बंद होने तक इसे 125.16 गुना सब्सक्राइब किया गया था। यह IPO पूरी तरह से 1.68 करोड़ शेयरों का नया इश्यू था, जिसका फ़ाइनल इश्यू प्राइस 130 रुपये प्रति शेयर था। रिटेल हिस्सा 63.70 गुना, QIB कैटेगरी 91.84 गुना और NII हिस्सा 312.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था। शेयर अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को तय हो गया और शेयर 6 अक्टूबर को NSE और BSE पर लिस्ट होंगे।

विशाल निर्मिति IPO विशाल निर्मिति IPO ₹178 करोड़ का बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसमें ₹145 करोड़ के 65.91 लाख शेयरों का फ्रेश इश्यू और ₹33 करोड़ के 15 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। यह IPO 30 सितंबर को खुला और 5 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने प्राइस बैंड ₹208 से ₹220 प्रति शेयर तय किया है और लॉट साइज़ 68 शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊपरी प्राइस बैंड पर कम से कम ₹14,960 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 1 अक्टूबर तक इस इश्यू को 0.60 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

शाह इन्वेस्टर्स होम IPO शाह इन्वेस्टर्स होम ने 53.99 लाख शेयरों के पूरी तरह से फ्रेश इश्यू के ज़रिए ₹90.17 करोड़ जुटाए। यह IPO 30 सितंबर को बंद हुआ और अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को तय हुआ। इस इश्यू की कीमत ₹167 प्रति शेयर तय की गई थी, जिसमें लॉट साइज़ 85 शेयर और रिटेल इन्वेस्टमेंट की कम से कम रकम ₹14,195 थी। कंपनी 6 अक्टूबर को NSE और BSE पर लिस्ट होगी। ओरिएंट केबल्स IPO ओरिएंट केबल्स का IPO 552 करोड़ रुपये का था, जिसमें 320 करोड़ रुपये का नया इश्यू और 232 करोड़ रुपये का OFS शामिल था। यह इश्यू 29 सितंबर को बंद हुआ और शेयरों का अलॉटमेंट 30 सितंबर को तय किया गया।

इश्यू की फाइनल कीमत 272 रुपये प्रति शेयर थी और लॉट साइज़ 55 शेयरों का था, जिसके लिए कम से कम 14,960 रुपये का रिटेल निवेश ज़रूरी था। शेयरों की लिस्टिंग 5 अक्टूबर को NSE और BSE पर होनी है।