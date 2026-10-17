Tata Steel नहीं JSW स्टील की होल्डिंग कंपनी का खत्म होगा वजूद, NCLT ने दी हरी झंडी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल, JSW स्टील की होल्डिंग कंपनी पियोम्बिनो स्टील लिमिटेड का वजूद अब खत्म हो जाएगा। क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ पियोम्बिनो स्टील लिमिटेड के विलय की योजना को मंजूरी दे दी है।

यह मंजूरी दोनों कंपनियों की एकीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना और रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना है। यानी अब जेएसडब्ल्यू स्टील की होल्डिंग कंपनी पियोम्बिनो स्टील लिमिटेड का विलय JSW स्टील में हो जाएगा। कंपनी ने इसकी जानकारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। NCLT ने दी विलय की मंजूरी JSW स्टील ने फाइलिंग में लिखा- "यह हमारे 30 जुलाई, 2026 के पिछले नोटिस के सिलसिले में है, जो 'पियोम्बिनो स्टील लिमिटेड' ("ट्रांसफरर कंपनी") के 'जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड' ("ट्रांसफरी कंपनी" या "कंपनी") के साथ विलय की योजना से संबंधित है। यह विलय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के लिए है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई बेंच ने 16 अक्टूबर, 2026 को इस योजना को मंजूरी देने का आदेश जारी कर दिया है।"