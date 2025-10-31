एक ही दिन में हर शेयर पर 700 रुपये की हुई कमाई, रॉकेट बने इस केमिकल कंपनी के शेयर; अभी और मारेंगे उछाल

नई दिल्ली। केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड (Navin Fluorine International Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद इसके शेयर 17.3% उछलकर ₹5,839 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इससे एक ही दिन में निवेशकों को करीब हर शेयर पर 700 रुपये का मुनाफा हुआ।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के चलते Elara Capital बोकरेज फर्म ने ने भी स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस (Target Price) बढ़ा दिए हैं, जिससे यह शेयर छह दिन की गिरावट से उबर गया है। तिमाही नतीजे शानदार रहे सितंबर तिमाही (Q2FY26) में कंपनी ने हर मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया। कुल राजस्व ₹758 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल (YoY) 46% और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 5% की बढ़ोतरी दिखाता है। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट सेगमेंट का राजस्व 38% बढ़कर ₹404 करोड़ हुआ, जो उच्च वॉल्यूम और बेहतर प्राइसिंग से प्रेरित रहा। स्पेशियलिटी केमिकल्स डिवीजन का राजस्व 39% बढ़कर ₹219 करोड़ पर पहुंचा। वहीं, CDMO सेगमेंट ने 98% की रिकॉर्ड बढ़त के साथ ₹134 करोड़ का राजस्व दर्ज किया।



कंपनी ने इस तिमाही में अब तक का सबसे ऊंचा EBITDA मार्जिन 32.5% हासिल किया। प्रबंधन ने भरोसा जताया कि FY26 के लिए EBITDA मार्जिन लगभग 30% के आसपास बनाए रखने में सक्षम रहेगा। मजबूत राजस्व और परिचालन प्रदर्शन के चलते कंपनी का शुद्ध लाभ (Net Profit) 152% YoY और 27% QoQ बढ़कर ₹148 करोड़ तक पहुंच गया।

HFO रेफ्रिजरेंट्स की मांग में तेजी कंपनी ने लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) वाले रेफ्रिजरेंट R32 की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी क्षमता में 15,000 टन की वृद्धि करने की योजना बनाई है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, R32 की कीमतों में ₹500 प्रति किलोग्राम की वृद्धि देखी गई है और यह मजबूत बने रहने की उम्मीद है।