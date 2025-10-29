Mutual Funds इन टॉप-10 शेयर में लगातार बढ़ा रहे हिस्सेदारी, जिनमें 2 बने मल्टीबैगर; कौन से हैं ये स्टॉक?

नई दिल्ली। पिछले तीन तिमाहियों में म्यूचुअल फंड्स (MFs) ने जिन कंपनियों में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उनमें से कई शेयरों ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। दिसंबर 2024 को आधार मानकर किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि MFs ने बीएसई में लिस्ट करीब 221 कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल की गईं जिनका मार्केट कैप ₹2,000 करोड़ से अधिक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिटेल निवेशक अक्सर संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्योंकि ये बड़े निवेशक आमतौर पर गहरी रिसर्च और लंबी अवधि की रणनीति के आधार पर कदम उठाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 47 शेयरों में, जहां MFs ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई, उनमें पिछले एक साल में 25% से अधिक की तेजी देखी गई। इनमें से 10 शेयरों ने 65% से लेकर 190% तक का शानदार रिटर्न दिया, जिनमें 2 शेयर मल्टीबैगर साबित हुए हैं। तो चलिए सभी के बारे में बारी-बारी से जानते हैं।

जानिए वो 10 दमदार स्टॉक्स 1. गेब्रियल इंडिया (Gabriel India) ऑटो कंपोनेंट निर्माता गेब्रियल इंडिया (Gabriel India Share Price) के शेयर ने पिछले एक साल में 189% की चौंकाने वाली छलांग लगाई है। शेयर ₹429 से बढ़कर ₹1,241 तक पहुंच गया। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ी है। यह मार्च 2025 में 14.11%, जून 2025 में 14.47% और सितम्बर 2025 में 15.05% तक होगई है।

2. ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज (Lumax Industries) ऑटो सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज (Lumax Industries Share Price) के शेयर ने 110% का उछाल हासिल किया है। शेयर ₹2,354 से बढ़कर ₹4,956 तक पहुंच गया। MFs की होल्डिंग मार्च 2025 में 5.44%, जून 2025 में 5.46% और सितम्बर 2025 में 5.69% रही है।

3. आरबीएल बैंक (RBL Bank) बैंकिंग सेक्टर का यह शेयर भी निवेशकों का फेवरेट बना रहा। आरबीएल बैंक के शेयर (RBL Bank Share Price) में 99% की तेजी आई है। यह ₹162 से बढ़कर ₹322 तक पहुंचा है। इस दौरान MFs ने हिस्सेदारी में बड़ा इजाफा देखने को मिला। यह मार्च 2025 में 15.27%, जून 2025 में 29.19% और सितम्बर 2025 में बढ़कर 30.60% तक बढ़ी है।



4. सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी (Syrma SGS Technology) टेक्नोलॉजी सेक्टर की इस कंपनी ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का शेयर 99% उछलकर ₹380 से ₹755 तक पहुंच गया। MFs की होल्डिंग मार्च 2025 में 5.44% से बढ़कर सितम्बर 2025 तक 10.65% हुई है।

6. वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications / Paytm) पेमेंट्स और फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर ने 75% की बढ़त हासिल की है। यह ₹745 से बढ़कर ₹1,306 तक पहुंचा है। MFs ने भी इस पर भरोसा बढ़ाया है। फंड्स ने मार्च 2025 में 13.11%, जून 2025 में 13.86% और सितम्बर 2025 में 16.25% तक निवेश किया है।

7. द साउथ इंडियन बैंक (The South Indian Bank) इस क्षेत्रीय बैंकिंग स्टॉक ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। शेयर में 70% की तेजी आई है। यह ₹23 से ₹38 तक पहुंच चुक है। MFs की हिस्सेदारी मार्च 2025 में 8.28%, जून 2025 में 9.55% और सितम्बर 2025 में 10.01% रही।

8. गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GMDC) माइनिंग सेक्टर की कंपनी GMDC ने भी अच्छा रिटर्न दिया। शेयर में 68% की बढ़त हुई। यह ₹344 से ₹578 तक बढ़ा है। MFs की होल्डिंग मामूली लेकिन स्थिर वृद्धि के साथ मार्च 2025 में 0.12%, जून 2025 में 0.13% और सितम्बर 2025 में 0.14% रही है।

9. इंडियन बैंक (Indian Bank) सरकारी बैंकिंग सेक्टर का यह शेयर भी मजबूत रहा। इंडियन बैंक का शेयर 66% बढ़ा है। इसका शेयर ने ₹498 से ₹829 तक बढ़त हासिल की है। MFs की हिस्सेदारी मार्च 2025 में 12.69%, जून 2025 में 13.26% और सितम्बर 2025 में 14.37% तक पहुंच गई।

10. डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज (Datamatics Global Services) आईटी सर्विसेज कंपनी डेटामेटिक्स ने भी 65% का रिटर्न दिया है। यह ₹555 से ₹917 तक पहुंच गया है। MFs की हिस्सेदारी मार्च 2025 में 0.09%, जून 2025 में 0.11% और सितम्बर 2025 में 0.22% रही है।