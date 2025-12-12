Language
    1 रुपये वाले शेयर की लंबी छलांग, 1 साल में 800 तो पांच वर्ष में 4000% रिटर्न, 2024 के बाद आई तूफानी तेजी

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    नई दिल्ली। मल्टीबैगर स्टॉक स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works Shares) के शेयरों में 11 दिसंबर को 5% का अपर सर्किट लग गया। खास बात है कि बाजार में हुए उतार-चढ़ाव का इस शेयर पर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। यह शेयर मजबूती के साथ 50 रुपये पर बंद हुआ। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड, SME सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियों में से एक रही है।

    इस कंपनी के शेयरों ने पिछले एक साल में लगभग 800% की तेज़ी दिखाई है, जिससे यह स्टॉक 2025 के टॉप मल्टीबैगर शेयरों (Multibagger Shares) में से एक बन गया है। खास बात है कि जनवरी 2021 में इस शेयर की कीमत महज एक रुपये हुआ करती थी, ऐसे में 5 साल का रिटर्न 4000 फीसदी से ज्यादा है। 2024 के बाद से इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है।

    साल दर साल मल्टीबैगर रिटर्न

    स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 6 महीने में 100 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जबकि एक साल के अंदर यह 800 फीसदी तक चढ़ गया है। खास बात है कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक यह स्टॉक 423 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है।

    यह शेयर नवंबर 2025 में ₹72.20 के अपने 52-हफ़्ते के हाई से 30% नीचे है। हालांकि, यह स्टॉक पिछले साल दिसंबर में ₹5.59 के अपने 52-हफ़्ते के लो से 796% ऊपर चढ़ चुका है। वहीं, पांच साल की अवधि में इस शेयर ने 4000% से ज्यादा रिटर्न दिया है।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो दो मुख्य सेक्टर फूड और रेस्टोरेंट सर्विसेज़ व सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज़ में काम करती है। इस कंपनी को पहले शालीमार एजेंसीज़ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन कंपनी ने अगस्त 2025 में अपने नए स्ट्रेटेजिक फोकस को दिखाने के लिए अपना नाम बदल लिया।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

