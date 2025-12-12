Language
    Multibagger Share: 5 साल में 60000% रिटर्न, 10 पैसे वाला शेयर कहां से कहां पहुंच गया

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों का नाम शेयर मार्केट के मल्टीबैगर स्टॉक की लिस्ट में शामिल है। क्योंकि, इस शेयर ने पिछले 5 साल में 60000 फीसदी से ज्या ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Share) हैं, जिन्होंने कम अवधि में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसी लिस्ट में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries shares) के शेयरों का नाम भी शामिल है जिसने 5 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। यह स्मॉल-कैप स्टॉक हाल के समय में अस्थिर रहा है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत एक महीने में 7% से ज़्यादा और एक साल में लगभग 35% गिरी है।

    लेकिन, इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने अपने लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स को जबरदस्त कमाई करवाई है। यह शेयर पैसा छापने वाली मशीन साबित हुआ है, जिसने पाँच सालों में 60,000% का ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    1995 में निगमित हुई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करती है।
    यह कंपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। यह बेकरी प्रोडक्ट्स, और अन्य प्रोसेस्ड फूड आइटम का बिज़नेस भी करती है। FY23 में, इसने अपनी सब्सिडियरी M/s नर्चर वेल फूड लिमिटेड में एक वर्किंग बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा। NWFL रिचलाइट, फनट्रीट और क्रंची क्रेज़ ब्रांड नाम से बिस्किट और कुकीज़ बनाती है।

    कैसे रहे Q2 रिजल्ट?

    इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने हाल ही में Q2FY26 और H1FY26 के लिए फाइनेंशियल नतीजे पेश किए। 13 नवंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुई तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी अवधि के ₹14.40 करोड़ की तुलना में 108% बढ़कर ₹29.88 करोड़ हो गया है।

     क्या है कंपनी का मार्केट कैप

    इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 700 करोड़ रुपये है और इसके शेयरों का मौजूदा भाव 30 रुपये है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

