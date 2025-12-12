Multibagger Share: 5 साल में 60000% रिटर्न, 10 पैसे वाला शेयर कहां से कहां पहुंच गया

नई दिल्ली। शेयर बाजार में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Share) हैं, जिन्होंने कम अवधि में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसी लिस्ट में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries shares) के शेयरों का नाम भी शामिल है जिसने 5 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। यह स्मॉल-कैप स्टॉक हाल के समय में अस्थिर रहा है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत एक महीने में 7% से ज़्यादा और एक साल में लगभग 35% गिरी है।

लेकिन, इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने अपने लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स को जबरदस्त कमाई करवाई है। यह शेयर पैसा छापने वाली मशीन साबित हुआ है, जिसने पाँच सालों में 60,000% का ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। क्या है कंपनी का कारोबार 1995 में निगमित हुई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करती है।

यह कंपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। यह बेकरी प्रोडक्ट्स, और अन्य प्रोसेस्ड फूड आइटम का बिज़नेस भी करती है। FY23 में, इसने अपनी सब्सिडियरी M/s नर्चर वेल फूड लिमिटेड में एक वर्किंग बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा। NWFL रिचलाइट, फनट्रीट और क्रंची क्रेज़ ब्रांड नाम से बिस्किट और कुकीज़ बनाती है।