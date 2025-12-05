चीन की चिप बनाने वाली कंपनी की धमाकेदार लिस्टिंग, निवेशक हुए मालामाल; पहले ही दिन 500% की तेजी

नई दिल्ली। चीन की चिप बनाने वाली एक कंपनी ने शेयर बाजार में एंट्री मारी। पहले इस कंपनी के आईपीओ पर लोगों ने जमकर बोली लगाई और अब लिस्टिंग ने पहले ही दिन निवेशकों को मालामाल कर दिया। कंपनी की लिस्टिंग 500% से अधिक के प्रीमियम पर हुई। इस कंपनी का नाम मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी (Moore Threads Techonology) है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चीन की लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली कंपनी, मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी कंपनी, ने इस साल के दूसरे सबसे बड़े ऑनशोर IPO में 8 बिलियन युआन ($1.13 बिलियन) जुटाने के बाद शंघाई ट्रेडिंग डेब्यू में जबरदस्त उछाल देखा। कहा जाता है चीन की एनवीडिया बीजिंग की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) बनाने वाली कंपनी मूर थ्रेड्स, जिसे अक्सर "चीन की एनवीडिया" कहा जाता है, के शेयर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान 114.28 युआन प्रति शेयर पर बिकने के बाद 502% तक बढ़ गया। ब्लूमबर्ग द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार, अगर यह बढ़त बनी रहती है, तो यह डेब्यू चीन के 2019 के IPO सुधारों के बाद $1 बिलियन से ज्यादा के IPO के लिए पहले दिन का सबसे बड़ा उछाल होगा।

गिरते हुए मार्केट के बीच मूर के शेयरों की ट्रेडिंग 650 युआन (Moore Threads Share) पर शुरू हुई, जो उनके शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग (IPO) प्राइस 114.28 युआन से 500 परसेंट ज्यादा था। चीन का बेंचमार्क CSI300 इंडेक्स 0.1 परसेंट नीचे गिर गया।

कंपनी, जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, ने अपनी लिस्टिंग में कहा कि IPO से मिलने वाले पैसे कई कोर रिसर्च और डेवलपमेंट पहलों को तेज करने के लिए जरूरी हैं, जिसमें नई पीढ़ी के खुद से बनाए गए AI ट्रेनिंग और इन्फरेंस GPU चिप्स शामिल हैं। फंड का एक हिस्सा वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

यह लिस्टिंग ऐसे समय में आई है जब चीन की टेक सेल्फ-सफिशिएंसी की कोशिशों को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं, जिसे ट्रेड टेंशन और US टेक्नोलॉजी पर पाबंदियों के डर से बढ़ावा मिला है। मूर थ्रेड्स के शेयरों में तेजी एक सुस्त मार्केट में भी अलग दिखती है, जो इस साल AI विनर्स जैसे खास सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स की मज़बूत दिलचस्पी का संकेत है।

2020 में बनी थी कंपनी मूर की स्थापना 2020 में जेम्स झांग जियानझोंग ने Nvidia के कई पूर्व सीनियर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) इंजीनियरों के साथ मिलकर की थी। झांग, जिन्होंने Nvidia में 14 साल काम किया है, मूर के बोर्ड के चेयरमैन हैं।

शुरुआती दौर में, कंपनी के GPU का इस्तेमाल मुख्य रूप से गेम्स और दूसरे एप्लीकेशन में विज़ुअल डिस्प्ले के लिए किया जाता था। बाद में, कंपनी ने अपना फोकस AI एक्सेलेरेटर चिप्स पर कर लिया, जिन्हें बड़े लैंग्वेज मॉडल की इन्फरेंस और ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया था।

कंपनी ने कहा कि उसे 2027 तक कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होने की उम्मीद है। इसकी तुलना में, कैम्ब्रिकॉन, जो स्पेशलाइज्ड AI चिप्स पर फोकस करती है, ने साल के पहले छमाही में लगभग 2.9 बिलियन युआन का रेवेन्यू दर्ज किया और उम्मीद है कि इस साल लिस्टिंग के बाद से उसे अपना पहला सालाना नेट प्रॉफिट होगा।