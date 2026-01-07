Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:03 PM (IST)

    Meesho के शेयरों को लगा झटका, इस कारण लगा लोअर सर्किट; ऑल टाइम हाई से 32% गिरा

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 2025 के आखिरी महीने में धांसू एंट्री मारकर निवेशकों का तगड़ा मुनाफा करवाने वाली मीशो के शेयरों में भारी गिरावट आई है। आज यानी 7 जनवरी 2026 को मीशो के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट (Meesho Shares Lower Circuit) लगा। Meesho के शेयर NSE पर 9.11 अंक गिरकर 173.13 के लोअर सर्किट पर पहुंच गए। यह गिरावट

    एक महीने का शेयरहोल्डर लॉक-इन पीरियड खत्म होने की वजह से यह गिरावट आई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के शेयर गिरकर 173.13 रुपये प्रति शेयर पर आ गए।

    ऑल टाइम हाई से 32 फीसदी तक गिरे मीशो के शेयर

    मीशो के शेयर अपने ऑल टाइम से 32 फीसदी तक गिर चुके है। 18 दिसंबर को इसके शेयरों ने 254.40 के आंकड़े को टच करके ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। यह अपने लिस्टिंग प्राइस 162.50 रुपये प्रति (Meesho Share Listing Price) शेयर के करीब ट्रेड कर रहा था।

    इसलिए गिरे मीशो के शेयर

    CNBC-TV18 ने नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से बताया कि लॉक-इन पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी के लगभग 10.99 करोड़ शेयर, या कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 2 प्रतिशत, ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं।  स्टॉक के पिछले क्लोजिंग प्राइस 182.24 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इन शेयरों की कुल कीमत लगभग 2,002.82 करोड़ रुपये होगी।

    अब 10.99 करोड़ शेयर का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ये शेयर जिनके पास है वो तुरंत इसे बेच देंगे। ये शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अब इन्हें बेचा और खरीदा जा सकता है।

    मीशो के शेयर 10 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। एनएसई पर इसकी लिस्टिंग प्राइस 162.50 रुपये थी। इसके आईपीओ का प्राइस बैंड ₹105 से ₹111 था।

    लिस्टिंग के बाद, 18 दिसंबर को स्टॉक तेजी से 65 प्रतिशत बढ़कर 254.40 रुपये प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गया, लेकिन फिर इसमें गिरावट आने लगी। तब से अब तक स्टॉक में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है, और यह अपनी लिस्टिंग कीमत के करीब पहुंच रहा है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)