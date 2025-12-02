Meesho IPO से पहले कंपनी के निवेशकों में हुआ विवाद, शेयर बेच निकल रहे? आखिर किस बात की नाराजगी

नई दिल्ली। मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस बीच मीशो लिमिटेड के एंकर बुक को झटका लगा है। दरअसल कई बड़े संस्थागत निवेशकों ने बाहर निकलने का फैसला किया है। इसके पीछे की वजह कंपनी का करीब एक-चौथाई एंकर शेयर देश के सबसे बड़े एसेट मैनेजर SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को देने का निर्णय है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद अन्य बड़े फंडों ने कड़ी आपत्ति जताई और कईयों ने अपनी भागीदारी वापस ले ली है। ये लोग नाम नहीं बताना चाहते थे क्योंकि जानकारी निजी है। मीशो का एंकर बुक मंगलवार को खुलेगा, जबकि इसका IPO बुधवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

कौन से निवेशक निकल रहे बाहर जिन निवेशकों ने बाहर निकलने का फैसला किया उनमें एबरडीन ग्रुप, कैपिटल ग्रुप, नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन इंडिया, लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, नोमुरा एसेट मैनेजमेंट शामिल हैं। इन फंडों ने SBI फंड्स के बराबर अलॉटमेंट की मांग की थी और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसे एक तरह का विरोध मानते हुए बाहर हो गए हैं।

फिर भी मीशो का एंकर लाइनअप अभी भी मजबूत है। इसमें सिंगापुर का GIC, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ-साथ फिडेलिटी इंटरनेशनल, ब्लैक रॉक, बैली गिफोर्ड, WCM इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और ड्रैगोनीयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप जैसे बड़े ग्लोबल निवेशक शामिल हैं।

एंकर अलॉटमेंट प्रक्रिया अभी चल रही हालांकि एंकर अलॉटमेंट प्रक्रिया अभी चल रही है और अंतिम निवेशकों की सूची में बदलाव हो सकता है। यह घटना भारत के टेक स्टार्टअप्स के IPO में निवेशकों की भारी दिलचस्पी को भी दर्शाती है। हाल में अर्बन कंपनी और ग्रोव (बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के IPO को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।