    हर शेयर पर 125 रुपये का भारी भरकम डिविडेंड दे रही ये कंपनी, स्टॉक खरीदने की मची होड़? चेक करें रिकॉर्ड डेट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 125 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। यह लगातार आठवां मौका है जब कंपनी ने 100 रुपये से अधिक का लाभांश घोषित किया है। कंपनी की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तिथि 19 नवंबर, 2025 तय की गई है।

    नई दिल्ली। भारत में जॉकी ब्रांड के बेंगलुरु स्थित निर्माता और खुदरा विक्रेता, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 0.77 % की बढ़ोतरी के साथ 39,890 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इससे पहले पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर पर 125 रुपये का भारी भरकम अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) घोषित किया था। यह घोषणा कंपनी के वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह लगातार आठवां मौका है जब कंपनी ने 100 रुपये प्रति शेयर से अधिक का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में ₹195 करोड़ पर स्थिर रहा। तिमाही के लिए राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% बढ़कर ₹1,246.3 करोड़ से ₹1,291 करोड़ हो गया। तिमाही के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) भी स्थिर रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.7% घटकर ₹279.6 करोड़ रह गई।

    डिविडेंड पाने के लिए शेयर खरीदने की होड़?

    कंपनी अपने निवेशकों को हर शेयर के बदले 125 रुपये का भारी भरकम डिविडेंड दे रही है। इतना भारी भरकम डिविडेंड देखकर लोग इसके शेयर खरीदना चाह रहे हैं। जिन भी निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट से पहले इसके शेयर आ जाते हैं उन्हें कंपनी की ओर से हर शेयर के बदले 125 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

    पेज इंडस्ट्रीज ने बताया कि उसकी बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% बढ़कर 56.6 मिलियन यूनिट हो गई। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान रेवेन्यू वृद्धि मध्यम रही, लेकिन कंपनी आने वाले महीनों में मांग में सुधार का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

    कंपनी के बयान में कहा गया है, "आधुनिक खुदरा क्षेत्र में हमारी अग्रणी स्थिति बनी हुई है। बॉन्डेड तकनीक की नवीन उत्पाद श्रृंखला को शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है।"

    कब है Page Industries Ltd का डिविडेंड पाने की अंतिम तारीख?

    कंपनी के बोर्ड ने ₹125 प्रति शेयर के अपने दूसरे अंतरिम लाभांश को भी मंजूरी दी है। पेज इंडस्ट्रीज ने इससे पहले ₹150 प्रति शेयर के अपने पहले अंतरिम लाभांश को मंज़ूरी दी थी। डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड तिथि 19 नवंबर, 2025 तय की गई है। यह लाभांश शेयरधारकों को 12 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 19 नवंबर से पहले कंपनी के शेयर आ जाते हैं तो कंपनी की ओर से डिविडेंड की राशि आपके अकाउंट में 12 दिसंबर तक भेजी जा सकती है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

