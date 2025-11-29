Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lenskart का मुनाफा बढ़ा, Q2 FY26 में शानदार प्रदर्शन, अब बेचें या और खरीदें? ब्रोकरेज ने दिया ये टारगेट

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें शुद्ध लाभ 19.6% बढ़कर 102 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व में 20.8% की वृद्धि हुई, जो 2,096 करोड़ रुपये रहा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी वृद्धि दर्ज की गई। यह परिणाम आईपीओ लिस्टिंग के बाद आया है, जिसका मूल्यांकन विश्लेषकों द्वारा अत्यधिक बताया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। लेंसकार्ट ने शनिवार को को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19.6% बढ़कर 102 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 85.5 करोड़ रुपये था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवेन्यू में भी मजबूत बढ़त

    तिमाही में कुल रेवेन्यू 20.8% बढ़कर 2,096 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,736 करोड़ रुपये था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) में लगभग 45% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 415 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पिछले साल 287 करोड़ रुपये पर था। EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 19.8% हो गया, जो पिछले साल 16.5% था।

    भारत और अंतरराष्ट्रीय कारोबार दोनों में ग्रोथ

    भारतीय कारोबार का रेवेन्यू 1,230 करोड़ रुपये रहा जो कि पिछले साल 1,088.7 करोड़ रुपये था वहीं अंतरराष्ट्रीय कारोबार का रेवेन्यू 879.64 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 658.36 करोड़ रुपये था।

    लेंसकार्ट के शेयरों पर टारगेट

    जेफरीज इंडिया ने लेंसकार्ट के शेयरों पर 500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो पिछली क्लोजिंग प्राइस से 23 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि बुल केस सेनेरियो में यह शेयर 560 रुपये तक पहुंच सकता है।

    आईपीओ के बाद सुस्त लिस्टिंग के बीच आए परिणाम

    लेंसकार्ट के सितंबर तिमाही परिणाम कंपनी के हालिया कमजोर आईपीओ लिस्टिंग के कुछ दिन बाद आए हैं। कंपनी का सार्वजनिक निर्गम आलोचनाओं के घेरे में रहा था क्योंकि इसका मूल्यांकन करीब 8 अरब डॉलर (लगभग 70,000 करोड़ रुपये) रखा गया था। आईपीओ मूल्य बैंड 382-402 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। इससे FY25 के 297 करोड़ रुपये के लाभ पर लगभग 285 गुना का P/E अनुपात बन रहा था, जो घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से काफी ज्यादा था।

    विश्लेषकों ने इस ऊंचे मूल्यांकन को “अत्यधिक” बताया। एम्बिट कैपिटल के अनुसार, लेंसकार्ट का भारतीय कारोबार FY28 के अनुमानित EV/EBITDA पर 55 गुना के भाव पर ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेंट और नायका के ब्यूटी सेगमेंट जैसे उपभोक्ता प्रतिस्पर्धियों से 20-30% अधिक है। ब्रोकरेज ने इसे कंपनी की मामूली लाभप्रदता और भारी पूंजी आवश्यकताओं के मद्देनजर “अनुचित” बताया।

    लेंसकार्ट शेयर प्राइस

    शुक्रवार को NSE पर लेंसकार्ट का शेयर 0.67% चढ़कर 410.45 रुपये पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 0.05% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर 10 नवंबर को एक्सचेंजों पर लिस्ट हुए थे।

     यह भी पढ़ें: Lenskart के शेयरों का क्या करें, बेचें या और खरीदें? 2 टारगेट के साथ ब्रोकरेज ने निवेशकों को दी ये सलाह


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)


    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US