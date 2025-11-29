Lenskart का मुनाफा बढ़ा, Q2 FY26 में शानदार प्रदर्शन, अब बेचें या और खरीदें? ब्रोकरेज ने दिया ये टारगेट

नई दिल्ली। लेंसकार्ट ने शनिवार को को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19.6% बढ़कर 102 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 85.5 करोड़ रुपये था।

रेवेन्यू में भी मजबूत बढ़त तिमाही में कुल रेवेन्यू 20.8% बढ़कर 2,096 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,736 करोड़ रुपये था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) में लगभग 45% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 415 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पिछले साल 287 करोड़ रुपये पर था। EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 19.8% हो गया, जो पिछले साल 16.5% था।

भारत और अंतरराष्ट्रीय कारोबार दोनों में ग्रोथ भारतीय कारोबार का रेवेन्यू 1,230 करोड़ रुपये रहा जो कि पिछले साल 1,088.7 करोड़ रुपये था वहीं अंतरराष्ट्रीय कारोबार का रेवेन्यू 879.64 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 658.36 करोड़ रुपये था।

लेंसकार्ट के शेयरों पर टारगेट जेफरीज इंडिया ने लेंसकार्ट के शेयरों पर 500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो पिछली क्लोजिंग प्राइस से 23 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि बुल केस सेनेरियो में यह शेयर 560 रुपये तक पहुंच सकता है।

आईपीओ के बाद सुस्त लिस्टिंग के बीच आए परिणाम लेंसकार्ट के सितंबर तिमाही परिणाम कंपनी के हालिया कमजोर आईपीओ लिस्टिंग के कुछ दिन बाद आए हैं। कंपनी का सार्वजनिक निर्गम आलोचनाओं के घेरे में रहा था क्योंकि इसका मूल्यांकन करीब 8 अरब डॉलर (लगभग 70,000 करोड़ रुपये) रखा गया था। आईपीओ मूल्य बैंड 382-402 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। इससे FY25 के 297 करोड़ रुपये के लाभ पर लगभग 285 गुना का P/E अनुपात बन रहा था, जो घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से काफी ज्यादा था।