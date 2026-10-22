KEI Industries के शेयरों में क्यों आई बड़ी गिरावट, क्या हैं बड़े कारण? विस्तार से समझें

नई दिल्ली। KEI इंडस्ट्रीज के शेयरों में 22 अक्टूबर को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और यह 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 3873 रुपये पर क्लोज हुए। यह लगातार दूसरा महीना है जब शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले सितंबर में यह स्टॉक 22 फीसदी की गिरावट दिखा चुका है और इस महीने में 13 प्रतिशत तक गिर गया है। सवाल है कि शेयर में गिरावट क्यों आई?

Q2 नतीजों के बाद गिरे शेयर KEI इंडस्ट्रीज ने FY27 की दूसरी तिमाही के लिए 3,776.42 करोड़ रुपये की समेकित शुद्ध बिक्री की सूचना दी है, जो साल-दर-साल 38.52 प्रतिशत बढ़ी है, क्योंकि घरेलू तारों और केबलों की मांग और एक गहरी डीलर नेटवर्क ने व्यापार की मात्रा को बढ़ाया।

कर के बाद लाभ एक साल पहले से 28.96 प्रतिशत बढ़कर 262.45 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA 28.69 प्रतिशत बढ़कर 401.05 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, आय में वृद्धि राजस्व विस्तार से पीछे रही, जिससे EBITDA मार्जिन Q2 FY26 में 11.43 प्रतिशत से घटकर 10.62 प्रतिशत हो गया। PAT मार्जिन 7.46 प्रतिशत से घटकर 6.95 प्रतिशत हो गया।

EBITDA और PAT क्रमिक रूप से घटे क्रमिक रूप से, बिक्री Q1 FY27 में 3,185 करोड़ रुपये से 18.56 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन EBITDA 3.46 प्रतिशत घट गया और PAT 4.26 प्रतिशत गिर गया। मार्जिन की गति महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी अपने खुदरा और वितरण चैनलों, निर्यात और उच्च-मूल्य केबल श्रेणियों को एक अधिक लचीले आय मिश्रण के लिए लीवर के रूप में स्थापित कर रही है। Q2 परिणाम इंगित करता है कि मजबूत शीर्ष-लाइन वृद्धि के दौरान भी मार्जिन डिलीवरी असमान रह सकती है।

तार और केबल योगदान तार और केबल इस तिमाही में प्रमुख बने रहे, कुल राजस्व का 3,639 करोड़ रुपये या 96.35 प्रतिशत योगदान दिया। घरेलू तार और केबल की बिक्री साल-दर-साल 45.76 प्रतिशत बढ़कर 3,184 करोड़ रुपये हो गई। निर्यात तार और केबल की बिक्री 7.27 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़कर 455 करोड़ रुपये हो गई, हालांकि कंपनी ने कहा कि उसका ऑर्डर बुक और विदेशी बाजारों में मांग की स्थिति निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि का समर्थन करेगी।

डीलर और वितरक चैनल एक प्रमुख योगदानकर्ता था। इस नेटवर्क के माध्यम से बिक्री इस तिमाही के दौरान 50.46 प्रतिशत बढ़ी और कुल बिक्री का 58.79 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया, जो एक साल पहले 54.12 प्रतिशत थी। 30 सितंबर, 2026 तक KEI के पास 2,146 सक्रिय कार्यरत डीलर थे। बढ़ते चैनल शेयर कंपनी की खुदरा भागीदारी बढ़ाने और अपनी संस्थागत व्यापार से परे पहुंच का विस्तार करने की घोषित रणनीति का समर्थन करते हैं।

EHV केबल की बिक्री 26.20 प्रतिशत बढ़कर 217 करोड़ रुपये हो गई, जबकि स्टेनलेस स्टील वायर की बिक्री 15.96 प्रतिशत बढ़कर 61 करोड़ रुपये हो गई। केबल को छोड़कर EPC राजस्व 3.78 प्रतिशत घटकर 46 करोड़ रुपये हो गया, जो इस कम योगदान वाले व्यवसाय में सापेक्ष कमी को जारी रखता है।

H1FY27 में KEI इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन FY27 की पहली छमाही के लिए, KEI ने 6,961.76 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना दी, जो साल-दर-साल 30.94 प्रतिशत बढ़ी। EBITDA 34.01 प्रतिशत बढ़कर 816.46 करोड़ रुपये हो गया और PAT 34.40 प्रतिशत बढ़कर 536.59 करोड़ रुपये हो गया। छमाही EBITDA मार्जिन 11.46 प्रतिशत से बढ़कर 11.73 प्रतिशत हो गया, जो यह दर्शाता है कि तिमाही मार्जिन संकुचन ने परिचालन लाभप्रदता में व्यापक सुधार को उलट नहीं दिया है।

कंपनी ने सितंबर के अंत में लगभग 5,185 करोड़ रुपये के लंबित आदेशों के साथ समाप्त किया, जो इसके Q2 बिक्री का लगभग 1.4 गुना है। सकल ऋण 285 करोड़ रुपये था, जबकि नकद और बैंक शेष 698 करोड़ रुपये थे, जिससे KEI की शुद्ध नकद स्थिति 413 करोड़ रुपये थी।

DSIJ का विश्लेषण KEI का Q2 प्रदर्शन इसके मुख्य वायर और केबल फ्रेंचाइजी में निरंतर मांग के मामले को मजबूत करता है, विशेष रूप से घरेलू डीलर-वितरक चैनल के माध्यम से। 38.52 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि और चैनल बिक्री में 50.46 प्रतिशत की वृद्धि दिखाती है कि कंपनी का खुदरा विस्तार राजस्व गति में बदल रहा है। 5,185 करोड़ रुपये की लंबित ऑर्डर बुक, जो लगभग 1.4 गुना तिमाही बिक्री है, उपयोगी व्यापार दृश्यता भी प्रदान करती है। EHV केबल की वृद्धि और EPC पर निर्भरता में कमी रणनीतिक रूप से अनुकूल है क्योंकि वे कंपनी की उच्च-मूल्य निर्माण-नेतृत्व वाले व्यवसायों की ओर बढ़ने का समर्थन करते हैं। इसकी शुद्ध नकद स्थिति इसे क्षमता विस्तार जारी रखने के लिए वित्तीय लचीलापन देती है, जिसमें चल रही सानंद रैंप-अप शामिल है।

निवेशकों के लिए, यह घोषणा दिशा में सहायक है लेकिन स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं है। 28.96 प्रतिशत की पीएटी वृद्धि बिक्री वृद्धि से पीछे रही, जबकि ईबीआईटीडीए मार्जिन वार्षिक आधार पर 81 बेसिस पॉइंट्स और क्रमिक रूप से 241 बेसिस पॉइंट्स घट गया। निर्णायक कारक यह होगा कि क्या चैनल मिक्स, निर्यात और ईएचवी योगदान प्रबंधन के निर्दिष्ट ऑपरेटिंग-मार्जिन रेंज की ओर लाभप्रदता को बहाल कर सकते हैं क्योंकि नई क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। निर्यात की पुनर्प्राप्ति और साणंद निष्पादन मजबूत आय परिणाम के लिए महत्वपूर्ण शर्तें बनी रहती हैं।