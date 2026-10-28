₹300 वाले इस बैंक शेयर में FII-DII लगा रहे हैं पैसा, 4 साल में हिस्सेदारी उच्च स्तर पर; स्टॉक 52 वीक हाई के पास

नई दिल्ली। कर्नाटक बैंक अपनी लोन स्ट्रेटेजी को रिटेल, कृषि और एमएसएमई बैंकिंग की ओर शिफ्ट कर रहा है, जिसे राम के रूप में जाना जाता है, जबकि अपने फंडिंग मिश्रण में सुधार और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को कम करने का प्रयास कर रहा है। मंगलुरु स्थित निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 37 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो कि पहली बार 2,07,000 करोड़ रुपये के कुल व्यवसाय को पार कर गया। संस्थागत निवेशकों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) और म्यूचुअल फंड दोनों ने सितंबर 2026 तिमाही के दौरान अपनी उच्चतम होल्डिंग स्तरों को छू लिया है।

बोर्ड ने 28 अक्टूबर की बैठक में त्रैमासिक परिणाम को मंजूरी दी। परिचालन लाभ 36.86 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 602.22 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय 34.93 प्रतिशत बढ़कर 982.44 करोड़ रुपये हो गई। शुद्ध ब्याज मार्जिन, जो ऋण देने और फंडिंग लागत के बीच अर्जित अंतर को मापता है, 45 आधार अंक वार्षिक वृद्धि के साथ 3.17 प्रतिशत हो गया।

कैसे रहे Q2 रिजल्ट? लाभप्रदता में सुधार के साथ-साथ परिचालन दक्षता भी मजबूत हुई। लागत-से-आय अनुपात 58.93 प्रतिशत से घटकर 52.68 प्रतिशत हो गया, जबकि परिसंपत्ति पर रिटर्न 1.03 प्रतिशत से बढ़कर 1.26 प्रतिशत हो गया। इक्विटी पर रिटर्न 10.14 प्रतिशत से बढ़कर 12.51 प्रतिशत हो गया।

क्रेडिट वृद्धि जमा वृद्धि से काफी आगे रही। सकल अग्रिम 24.95 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 92,015.26 करोड़ रुपये हो गए, जबकि जमा 11.96 प्रतिशत बढ़कर 1,15,117.15 करोड़ रुपये हो गए। चालू खाता और बचत खाता जमा, जिन्हें CASA जमा कहा जाता है, 14.82 प्रतिशत बढ़कर 36,605.40 करोड़ रुपये हो गए, जिससे CASA अनुपात 79 आधार अंक बढ़कर 31.80 प्रतिशत हो गया।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता भी मजबूत हुई। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, या सकल एनपीए, 3.33 प्रतिशत से घटकर 2.27 प्रतिशत हो गईं, जबकि शुद्ध एनपीए 1.35 प्रतिशत से घटकर 0.74 प्रतिशत हो गए। बैंक ने कहा कि उसका राम पोर्टफोलियो 19 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 56,968.79 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, क्रमिक रूप से, शुद्ध ब्याज मार्जिन जून तिमाही के 3.20 प्रतिशत से घटकर 3.17 प्रतिशत हो गया, जिससे जमा संग्रह और ऋण-उपज अनुशासन को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया।

FY27 की पहली छमाही के लिए, शुद्ध लाभ 39.79 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 854.84 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध ब्याज आय 29.45 प्रतिशत बढ़कर 1,920.73 करोड़ रुपये हो गई और परिचालन लाभ 30.33 प्रतिशत बढ़कर 1,182.56 करोड़ रुपये हो गया। शेयर ने लगाया 52 वीक हाई 28 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 3:29 बजे तक, कर्नाटक बैंक के शेयर 3.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 311.15 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 343.00 रुपये से लगभग 9.3 प्रतिशत नीचे था, जबकि इसका एक वर्षीय रिटर्न 75.35 प्रतिशत था, जो उसी अवधि में बीएसई 500 में 9.01 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत था। बैंक का बाजार पूंजीकरण 11,343.80 करोड़ रुपये था।

FIIs और DIIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई संस्थागत निवेशकों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) और म्यूचुअल फंड दोनों ने सितंबर 2026 तिमाही के दौरान अपनी उच्चतम होल्डिंग स्तरों को छू लिया है। FII/FPI होल्डिंग्स जून 2026 में 13.10 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2026 में 16.30 प्रतिशत हो गईं, जबकि FII/FPI निवेशकों की संख्या 203 से बढ़कर 277 हो गई। इसी प्रकार, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स 8.61 प्रतिशत से बढ़कर 11.89 प्रतिशत हो गईं, और योजनाओं की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो गई। कुल मिलाकर, संस्थागत स्वामित्व 28.85 प्रतिशत से बढ़कर 34.93 प्रतिशत हो गया, जो कंपनी में बढ़ते संस्थागत रुचि का संकेत देता है।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है सितंबर-तिमाही का प्रदर्शन कर्नाटक बैंक के उस प्रयास का समर्थन करता है जो केवल बैलेंस शीट का विस्तार करने के बजाय विकास की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। तेजी से अग्रिम वृद्धि, उच्च RAM लेंडिंग, बेहतर CASA अनुपात और NPA में तेज कमी ने मार्जिन, लाभप्रदता और संचालन दक्षता को बढ़ाने में योगदान दिया है। लागत-से-आय अनुपात में 625-बेसिस-पॉइंट की वार्षिक गिरावट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत देती है कि आय वृद्धि संचालन लागतों से अधिक हो रही है।

यह परिणाम संभावित रूप से निवेश मामले के लिए सहायक है क्योंकि यह FY26 के बाद बेहतर निष्पादन के सबूत प्रदान करता है, जब शुद्ध ब्याज मार्जिन कम हो गया था। इस प्रवृत्ति को बनाए रखना इस पर निर्भर करेगा कि क्या बैंक अग्रिमों के जमा से तेजी से बढ़ने पर भी स्थिर ऋण उपज और क्रेडिट अनुशासन बनाए रखते हुए ग्रेन्युलर डिपॉजिट का निर्माण जारी रख सकता है। 311.15 रुपये पर, स्टॉक पिछले आय के 7.89 गुना और बुक वैल्यू के 0.87 गुना पर ट्रेड करता है। ये मूल्यांकन मार्जिन लाभ की स्थिरता, RAM-नेतृत्व वाले विकास और संपत्ति-गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल निकट-कालिक आय की गति पर।