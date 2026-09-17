ITC ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा, बांटे 7 लाख से अधिक शेयर; एक साल में 35% से ज्यादा गिरा स्टॉक
आईटीसी ने अपने कर्मचारियों को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम (ESOP) के तहत 7,35,050 शेयर आवंटित किए हैं। हालांकि, पिछले एक ...और पढ़ें
HighLights
ITC ने कर्मचारियों को 7,35,050 ऑर्डिनरी शेयर आवंटित किए।
ये शेयर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम (ESOP) के तहत दिए गए।
पिछले एक साल में ITC के शेयर 35% से अधिक गिरे।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ITC Share News: भारत की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी ITC ने तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने 735050 शेयर बांटे हैं। अब सवाल है आखिर ये शेयर किसे मिले हैं? आइए जानते हैं कि आखिर आईटीसी ने किन लोगों को शेयर बांटे और पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों ने कितना रिटर्न दिया है। इससे पहले ITC ने बीते कल सिगरेट के दाम बढ़ाए थे।
ITC ने ESOP के तहत बांटे शेयर
आईटीसी ने यह तोहफा अपने कर्मचारियों को दिया है। उसने अपने 17 सितंबर को अपने कर्मचारियों को Employee Stock Option Schemes के तहत इन शेयरों का आवंटन किया।
ITC ने गुरुवार को इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी। कंपनी ने फाइलिंग में लिखा- "SEBI रेगुलेशन्स, 2015 के तहत, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने 17 सितंबर, 2026 को ₹1/- प्रति शेयर वाले 7,35,050 ऑर्डिनरी शेयर जारी और आवंटित किए। यह आवंटन कंपनी की एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत ऑप्शन-होल्डर्स द्वारा 73,505 ऑप्शंस का इस्तेमाल करने पर किया गया। शेयर आवंटित करने वाली कमेटी की बैठक सुबह 11.10 बजे समाप्त हुई। नतीजतन, 17 सितंबर 2026 से, कंपनी की जारी और सब्सक्राइब की गई शेयर कैपिटल बढ़कर ₹1253,05,17,081/- हो गई है, जो ₹1/- प्रति शेयर वाले 1253,05,17,081 ऑर्डिनरी शेयरों में बंटी हुई है।"
ITC Shares ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया?
आईटीसी के शेयरों में निवेश करने वालों को पिछले एक साल में बड़ा झटका लगा है। दरअसल, इसके शेयर बीते एक साल में 35 फीसदी से ज्यादा गिर चुके हैं। यानी अगर आपने इसके शेयर में एक साल पहले 100 रुपये लगाए होते तो आज इसकी कीमत सिर्फ 65 रुपये हो गई होती। और इस साल अब तक यह 27 फीसदी गिर चुका है। अक्टूबर 2024 के बाद से ही ITC के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। गुरुवार को इसके शेयर 0.78 % की बढ़ोतरी के साथ 266.20 रुपये के स्तर पर बंद हुए।
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"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)