ITC ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा, बांटे 7 लाख से अधिक शेयर; एक साल में 35% से ज्यादा गिरा स्टॉक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ITC Share News: भारत की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी ITC ने तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने 735050 शेयर बांटे हैं। अब सवाल है आखिर ये शेयर किसे मिले हैं? आइए जानते हैं कि आखिर आईटीसी ने किन लोगों को शेयर बांटे और पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों ने कितना रिटर्न दिया है। इससे पहले ITC ने बीते कल सिगरेट के दाम बढ़ाए थे।

ITC ने ESOP के तहत बांटे शेयर आईटीसी ने यह तोहफा अपने कर्मचारियों को दिया है। उसने अपने 17 सितंबर को अपने कर्मचारियों को Employee Stock Option Schemes के तहत इन शेयरों का आवंटन किया। ITC ने गुरुवार को इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी। कंपनी ने फाइलिंग में लिखा- "SEBI रेगुलेशन्स, 2015 के तहत, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने 17 सितंबर, 2026 को ₹1/- प्रति शेयर वाले 7,35,050 ऑर्डिनरी शेयर जारी और आवंटित किए। यह आवंटन कंपनी की एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत ऑप्शन-होल्डर्स द्वारा 73,505 ऑप्शंस का इस्तेमाल करने पर किया गया। शेयर आवंटित करने वाली कमेटी की बैठक सुबह 11.10 बजे समाप्त हुई। नतीजतन, 17 सितंबर 2026 से, कंपनी की जारी और सब्सक्राइब की गई शेयर कैपिटल बढ़कर ₹1253,05,17,081/- हो गई है, जो ₹1/- प्रति शेयर वाले 1253,05,17,081 ऑर्डिनरी शेयरों में बंटी हुई है।"