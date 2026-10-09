IT शेयरों में जारी रहेगी तेजी, TCS और Infosys समेत अन्य शेयरों के लिए आगे क्या होंगे अहम ट्रिगर? पढ़ें ये रिपोर्ट

नई दिल्ली। आईटी शेयरों (IT Shares) में शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2026 को तेजी आई, जब निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई इंट्राडे क्योंकि निवेशकों ने टीसीएस के सितंबर-तिमाही के नतीजों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और रोजगार-आधारित ग्रीन-कार्ड प्रोसेसिंग पर अमेरिका की नई पाबंदियों को नजरअंदाज किया। टीसीएस के शेयरों में 5.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि अन्य प्रमुख आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा के शेयर भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

टीसीएस के नतीजों ने भरा जोश टीसीएस (TCS Q2 Results) पहली बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बनी जिसने Q2 FY27 के नतीजे घोषित किए, जिससे निवेशकों को इस क्षेत्र की मांग के माहौल का प्रारंभिक संकेत मिला। कंपनी ने शुद्ध लाभ में 15 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जो कि 13,884 करोड़ रुपये है, जबकि राजस्व 11.2 प्रतिशत बढ़कर 73,188 करोड़ रुपये हो गया।

बाजार के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि टीसीएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निरंतर निवेश के बावजूद अपने परिचालन मार्जिन को 24 प्रतिशत पर बनाए रखा। इसका वार्षिक एआई राजस्व 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया, जो कुल राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक है, जबकि कुल अनुबंध मूल्य 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

नतीजों ने उन कुछ चिंताओं को कम करने में मदद की है जो हाल के महीनों में आईटी शेयरों पर भारी थीं, विशेष रूप से पारंपरिक प्रौद्योगिकी सेवाओं में एआई-प्रेरित बदलावों के आसपास। यूएस ग्रीन-कार्ड प्रतिबंधों ने रैली को नहीं रोका आईटी क्षेत्र यूएस में एक नए विकास का सामना कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने कई प्रौद्योगिकी कंपनियों, जिनमें TCS, Infosys, Wipro, HCLTech और Cognizant शामिल हैं, को स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है।

PERM उन नियोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो विदेशी कामगारों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की तलाश कर रहे हैं। अमेरिकी श्रम विभाग ने कहा कि वह प्रभावित कंपनियों से जुड़े नए और लंबित आवेदनों को स्वीकार और संसाधित करना बंद कर देगा।

इसके बावजूद, निवेशकों ने इस कदम को तत्काल आय के खतरे के रूप में नहीं लिया है। TCS ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उसके PERM आवेदन एकल अंकों में थे और निलंबन से उसके कार्यबल रणनीति या ग्राहक जुड़ाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका में 15,000 लोगों को भर्ती करने की योजना को भी दोहराया, जिसमें स्थानीय भर्ती उसकी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा होगा।

भारी बिकवाली के बाद आईटी शेयरों को राहत मिली यह रैली तकनीकी शेयरों के लिए एक कठिन अवधि के बाद आई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2026 में एआई व्यवधान, कमजोर विवेकाधीन प्रौद्योगिकी खर्च और अमेरिकी आव्रजन नीतियों के आसपास की अनिश्चितता को लेकर चिंताओं के बीच तेजी से गिर गया था। शुक्रवार की रिपोर्टों के अनुसार, यह सूचकांक वर्ष के लिए लगभग 26 प्रतिशत नीचे था।

उस तीव्र सुधार ने निवेशकों को सकारात्मक विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक तैयार कर दिया है। टीसीएस के परिणाम, विशेष रूप से स्थिर मार्जिन और मजबूत एआई राजस्व, ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का कारण प्रदान किया।

गुरुवार की भारी बिकवाली के बाद व्यापक बाजार भी उबर गया। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों शुक्रवार की सुबह के व्यापार में ऊंचे थे, जिससे सभी क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल बना। निवेशक आगे क्या देखेंगे? अब ध्यान अन्य प्रमुख आईटी कंपनियों के आगामी परिणामों पर केंद्रित है। उनकी राजस्व वृद्धि, सौदे जीत, मार्जिन और एआई खर्च पर टिप्पणी यह निर्धारित करेगी कि शुक्रवार की चाल व्यापक क्षेत्रीय सुधार में विकसित होती है या राहत रैली बनी रहती है।