डेढ़ लाख रुपये का एक शेयर, 500 करोड़ मुनाफा और डिविडेंड दिया सिर्फ ₹3, सबसे महंगे स्टॉक ने निराश कर दिया

नई दिल्ली। भारत के सबसे महंगे शेयर (indias most expensive share) ने निवेशकों को निराश कर दिया है। दरअसल, MRF ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है लेकिन लाभांश की यह रकम सिर्फ 3 रुपये है। एमआरएफ के बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के लिए ₹3 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश को भी मंजूरी दे दी है और इस डिविडेंड पेमेंट की रिकॉर्ड डेट 21 नवंबर तय की है। कंपनी ने 14 नवंबर को बाजार में कारोबार के बीच तिमाही नतीजों का ऐलान किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें