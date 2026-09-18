शेयर बाजार आज कैसा रहेगा, Gift Nifty और वैश्विक इंडेक्स ने क्या दिए संकेत; किन शेयरों पर रखें नजर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| गिफ्ट निफ्टी 23,349 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछली क्लोजिंग से लगभग 15.60 पॉइंट ज्यादा है। इससे बेंचमार्क निफ्टी 50 के लिए नेगेटिव ओपनिंग का संकेत मिलता है। NSE निफ्टी 50 में 0.23% की बढ़त हुई, जबकि BSE सेंसेक्स में 0.03% की गिरावट आई। एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान US और यूरोपियन इंडेक्स फ्यूचर्स बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स 1.14% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और Euro Stoxx 50 फ्यूचर्स 0.94% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

फेडरल रिजर्व द्वारा 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने के अगले ही दिन, तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई के कंट्रोल में रहने की उम्मीद जगी, जिससे बॉन्ड के साथ-साथ शेयरों में भी बढ़त हुई। इक्विटी में छह हफ़्तों की सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। S&P 500 में 1.1% की बढ़त हुई, टेक-हैवी नैस्डैक 100 में 1.7% की बढ़ोतरी हुई और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.6% की बढ़त हुई।

तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई की चिंताएं कम हुईं, जिससे एशियाई शेयरों और बॉन्ड ने वॉल स्ट्रीट की रैली को फॉलो किया। बैंक ऑफ जापान के ब्याज दर पर फैसले से पहले येन स्थिर रहा, जिसमें बढ़ोतरी की व्यापक उम्मीद है। MSCI के एशिया-पैसिफिक इंडेक्स में 0.3% की बढ़त हुई, जिसमें दक्षिण कोरिया के कोस्पी की अहम भूमिका रही। यह बढ़त गुरुवार को S&P 500 में 1.1% की उछाल के बाद हुई, जो अगस्त की शुरुआत के बाद से इसकी सबसे बड़ी बढ़त थी।

स्टॉक मार्केट का हाल

गुरुवार को घरेलू इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 में ज़्यादातर सपाट कारोबार हुआ। फार्मा, रियल्टी और ऑटो शेयरों में बढ़त ने मेटल और बैंकिंग शेयरों के दबाव को संतुलित कर दिया।

प्राइमरी मार्केट में बढ़ी हुई गतिविधियों से भी बाज़ार का मूड बेहतर रहा। IPO ने निवेशकों को जोड़े रखा, जबकि सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी ने भी ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ाया।

निफ्टी 50 0.23% बढ़कर 23,270.60 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स मामूली गिरावट (0.03%) के साथ 74,314.59 पर बंद हुआ।

किन शेयरों पर किस वजह से रहेगी नजर?



PTC इंडिया: JV कंपनी NIRL PTC रिन्यूएबल्स बनाई।

विप्रो: अरामको और SAP के साथ साझेदारी; शटडाउन, टर्नअराउंड और आउटेज मैनेजमेंट के लिए विप्रो STO360 सॉल्यूशन लॉन्च करने का समझौता।

फेडरल बैंक: 500 मिलियन डॉलर तक के मीडियम-टर्म नोट प्रोग्राम को मंज़ूरी; प्रोग्राम में विदेशी मुद्रा बॉन्ड शामिल होंगे।



रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़: बोर्ड ने प्रस्तावित बायबैक को आगे न बढ़ाने का फैसला किया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स: 26 अगस्त से 648 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले।

मोटिसन्स ज्वैलर्स: 50 लाख नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के रिडेम्पशन को मंज़ूरी।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स: धारवाड़ में नया स्टोर खोला; कुल स्टोर की संख्या 510 हुई।

NLC इंडिया: सब्सिडियरी कंपनी ने JV कंपनी NIRL PTC रिन्यूएबल्स बनाई। प्रसन्ना कुमार आचार्य ने पांच साल के लिए CMD का पद संभाला; डायरेक्टर फाइनेंस और CFO का पद छोड़ा है।

कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्प: CHUSIP कोको ट्विस्ट के तहत पहले बेवरेज पोर्टफोलियो के साथ FMCG सेक्टर में एंट्री की

ओरिएंट ग्रीन पावर: रेनफ्रा एनर्जी के साथ 62 करोड़ रुपये का EPC कॉन्ट्रैक्ट किया; कॉन्ट्रैक्ट में दो 3.3 MW विंड टर्बाइन जनरेटर शामिल हैं

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक: टियर-II बॉन्ड से फंड जुटाने पर विचार करने के लिए 23 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी

HCLTech: बोर्ड 12 अक्टूबर को Q2 नतीजों पर विचार करेगा

रोटो पंप्स: NCLT ने कंपनी के साथ सब्सिडियरी रोटो एनर्जी सिस्टम्स के मर्जर के लिए फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन को मंज़ूरी दी

यह भी पढ़ें- Tata Sons में 'चंद्र' राज रहेगा बरकरार! 5 साल के एक्सटेंशन को बोर्ड की मंजूरी, नोएल टाटा ने विरोध में किया वोट

"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)