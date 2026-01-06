आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी में तेजी, क्या चढ़ेगा मार्केट? एक्सिस बैंक-ट्रेंट और NBCC समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। शेयर बाजार में मंगलवार को पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 87 पॉइंट्स या 0.33 फीसदी की तेजी के साथ 26,407 पर है। आज एशियाई बाजारों में भी तेजी दिख रही है। जानकारों का कहना है कि 85,800 के पास पहुंचने के बाद, इंडेक्स अपनी गति बनाए रखने में नाकाम रहा क्योंकि HDFC बैंक और इंफोसिस जैसी IT कंपनियों को बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। टेक्निकली, 85,000–85,200 को सेंसेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट माना जा रहा है। आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q3 Results Today - जीएम ब्रूअरीज और क्रोइसेंस आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे। KSH International - अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 129% बढ़कर 29.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 12.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 50.7% बढ़कर 712.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 472.5 करोड़ रुपये था। Kotak Mahindra Bank - नेट एडवांसेज 16% बढ़कर ₹4.80 लाख करोड़ हो गए, जबकि पहले यह ₹4.13 लाख करोड़ थे। नेट एडवांसेज-औसत 16.2% बढ़कर ₹4.65 लाख करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹4 लाख करोड़ था। L&T Finance - रिटेल बिक्री 97% से घटकर 98% हो गई। रिटेल डिस्बर्समेंट 49% बढ़कर ₹22,690 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹15,210 करोड़ था। रिटेल लोन बुक 21% बढ़कर ₹1.11 लाख करोड़ हो गई, जबकि पहले यह ₹92,224 करोड़ थी।