आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी में तेजी, क्या चढ़ेगा मार्केट? एक्सिस बैंक-ट्रेंट और NBCC समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
नई दिल्ली। शेयर बाजार में मंगलवार को पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 87 पॉइंट्स या 0.33 फीसदी की तेजी के साथ 26,407 पर है। आज एशियाई बाजारों में भी तेजी दिख रही है। जानकारों का कहना है कि 85,800 के पास पहुंचने के बाद, इंडेक्स अपनी गति बनाए रखने में नाकाम रहा क्योंकि HDFC बैंक और इंफोसिस जैसी IT कंपनियों को बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। टेक्निकली, 85,000–85,200 को सेंसेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट माना जा रहा है। आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।
Q3 Results Today - जीएम ब्रूअरीज और क्रोइसेंस आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे।
KSH International - अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 129% बढ़कर 29.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 12.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 50.7% बढ़कर 712.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 472.5 करोड़ रुपये था।
Kotak Mahindra Bank - नेट एडवांसेज 16% बढ़कर ₹4.80 लाख करोड़ हो गए, जबकि पहले यह ₹4.13 लाख करोड़ थे। नेट एडवांसेज-औसत 16.2% बढ़कर ₹4.65 लाख करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹4 लाख करोड़ था।
L&T Finance - रिटेल बिक्री 97% से घटकर 98% हो गई। रिटेल डिस्बर्समेंट 49% बढ़कर ₹22,690 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹15,210 करोड़ था। रिटेल लोन बुक 21% बढ़कर ₹1.11 लाख करोड़ हो गई, जबकि पहले यह ₹92,224 करोड़ थी।
IndusInd Bank - नेट एडवांसेज 13.1% गिरकर 3.18 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 3.66 लाख करोड़ रुपये थे। नेट डिपॉजिट 3.8% गिरकर 3.94 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 4.09 लाख करोड़ रुपये थे।
Axis Bank - कुल एडवांसेज 14.1% बढ़कर 11.70 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 10.25 लाख करोड़ रुपये थे। कुल डिपॉजिट 15% बढ़कर 12.60 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 10.96 लाख करोड़ रुपये थे।
Utkarsh Small Finance Bank - कुल लोन पोर्टफोलियो 3.9% घटकर ₹18,306 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹19,057 करोड़ था। कुल डिपॉज़िट 4.5% बढ़कर ₹21,087 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹20,172 करोड़ था।
Trent - रेवेन्यू 17% बढ़कर 5,220 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 4,466 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 17 वेस्टसाइड और 48 जूडियो स्टोर खोले, जिससे दिसंबर 2025 तक कुल स्टोर की संख्या 278 और 854 हो गई।
MOIL - कंपनी ने 4.77 लाख टन मैंगनीज अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया, जो 3.7% की बढ़ोतरी है।
Oil and Natural Gas Corporation - ONGC ने जापान की मित्सुई OSK लाइन्स (MOL) के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि गांधीनगर के GIFT सिटी में रजिस्टर्ड दो जॉइंट वेंचर कंपनियों—भारत इथेन वन IFSC और भारत इथेन टू IFSC—में इक्विटी शेयर खरीदे जा सकें।
Waaree Energies - कंपनी की सब्सिडियरी, वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने फैमिली ऑफिस, हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सहित स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप से 1,003 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
NBCC (India) - NBCC को महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव यूनिवर्सिटी, ओडिशा से 45.87 करोड़ रुपये और ओडिशा स्कूल प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा से 88.18 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।
