IEX मार्केट कपलिंग मामले में आया बड़ा मोड़, इस एक फैसले से 30 फीसदी टूटने वाला शेयर 14% भागा

नई दिल्ली। मार्केट कपलिंग से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही में नए घटनाक्रम सामने आने के बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX Share Price) के शेयरों में 14% की तेजी आई है। यह प्रतिक्रिया केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बाद हुई, जिसमें पहले के कपलिंग-संबंधी आदेश की संभावित समीक्षा का संकेत दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ( CERC) के वकील ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया कि नियामक को आदेश वापस लेने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले आंतरिक रूप से परामर्श करना होगा। वकील ने कहा कि बाजार युग्मन आदेश को वापस लेने के संबंध में CERC सदस्यों से निर्देश मांगे जाएंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, न कि अंतिम रूप से तय हो चुका है।

कुल मिलाकर बिजली बाजार से जुड़े सबसे अहम रेगुलेटरी मामलों में शामिल IEX बनाम CERC केस में फिलहाल कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है, जिससे निवेशकों और पावर सेक्टर की नजरें अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। यदि सीईआरसी शुक्रवार तक संभावित वापसी पर अपना निर्णय सूचित करता है, तो न्यायाधिकरण उसी दिन मामले को बंद कर देगा।

जुलाई में 30 फीसदी तक गिरे थे शेयर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) को यह बताने के बाद कि वे 23 जुलाई, 2025 के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायाधिकरण से निर्देश लेने के लिए तैयार हैं, जिसके कारण IEX के शेयर एक ही ट्रेडिंग सत्र में लगभग 30% गिर गए थे, मंगलवार, 6 जनवरी को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) के शेयरों में 13% तक की वृद्धि हुई।

नियमों के पहले चरण के अनुसार, जनवरी 2026 तक डीएएम कपलिंग को लागू किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न बिजली एक्सचेंज राउंड-रोबिन आधार पर मार्केट कपलिंग ऑपरेटर (एमसीओ) के रूप में कार्य करेंगे। एक एमसीओ सभी पावर एक्सचेंजों से सभी खरीद और बिक्री ऑर्डर एकत्र करता है, जिन्हें बाद में सभी एक्सचेंजों में एक समान बाजार समाशोधन मूल्य का पता लगाने के लिए एकत्रित और मिलान किया जाता है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो।

इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप 28 नवंबर, 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान, IEX ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि CERC के अधिकारियों ने इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होकर ₹173 करोड़ का अवैध लाभ कमाया था

आईईएक्स ने एपीटीईएल को बताया कि कपलिंग ऑर्डर, जिसके कारण उसके शेयरों में एक ही सत्र में 29% की भारी गिरावट आई, सीईआरसी अधिकारियों द्वारा रची गई इनसाइडर ट्रेडिंग साजिश का हिस्सा था। उसने कहा कि कपलिंग ऑर्डर संदिग्ध है और प्रतिभूति एवं बाजार नियामक ने कपलिंग ऑर्डर के लेखक का नाम भी बताया है।