    ICICI Prudential AMC आईपीओ आज से खुला, इतना GMP देख लोगों को आया लालच, इश्यू से जुड़ीं 10 जरूरी बातें?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (ICICI Prudential AMC IPO GMP) कंपनी का आईपीओ आज 12 दिसंबर से खुल गया है। कंपनी 4.90 करोड़ शेयरों की बिक्री के म ...और पढ़ें

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (ICICI Prudential IPO opens) कंपनी का IPO आज 12 दिसंबर से खुल गया है।

    नई दिल्ली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (ICICI Prudential IPO opens) कंपनी का IPO आज 12 दिसंबर से खुल गया है। यह 16 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी 4.90 करोड़ शेयरों की बिक्री के माध्यम से 10,602.65 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रही है।

    शेयरों का अलॉटमेंट 17 दिसंबर को मिलने की संभावना और शेयर 19 दिसंबर, 2025 तक बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होंगे। आईपीओ का मैनेजमेंट सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रही है।

    ICICI Prudential IPO का कितना होगा प्राइस बैंड

    आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 2061.00 रुपये से 2165.00 रुपये प्रति शेयर के बीच है। खुदरा निवेशकों को कम से कम छह शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, जिसका अर्थ है कि सबसे छोटे आवेदन की लागत 12,990 रुपये होगी। बड़े निवेशक वर्गों के लिए, न्यूनतम निवेश काफी अधिक है, जिसमें 16 लॉट (96 शेयर) के लिए sNII 2,07,840 रुपये और 77 लॉट (462 शेयर) के लिए bNII 10,00,230 रुपये है

    चूंकि कोई नई पूंजी नहीं जुटाई जा रही है, इसलिए एएमसी को इस प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। लिस्टिंग के बाद, फंड हाउस में प्रूडेंशियल कॉर्प की हिस्सेदारी 44.5% से घटकर 34.5% होने की उम्मीद है।

     

    ICICI Prudential IPO से जुड़ी 10 जरूरी बातें

    आईपीओ का आकार (Issue Size) ₹10,602.65 करोड़ (100% OFS)
    कुल शेयरों की संख्या 4.90 करोड़ शेयर
    प्राइस बैंड (Price Band) ₹2,061 - ₹2,165 प्रति शेयर
    लॉट साइज (Lot Size) 6 शेयर
    सब्सक्रिप्शन की डेट 12 दिसंबर - 16 दिसंबर 2025
    अलॉटमेंट की डेट 17 दिसंबर 2025
    लिस्टिंग की तारीख (Listing Date) 19 दिसंबर 2025 (BSE और NSE पर)
    रजिस्ट्रार (Registrar) KFin Technologies
    आरक्षण (Reservation)

    QIB: अधिकतम 50%

    रिटेल: न्यूनतम 35%

    NII: न्यूनतम 15%

    कितना चल रहा ICICI Prudential IPO GMP?

    गैर-सूचीबद्ध बाजार में, ICICI Prudential IPO GMP लगभग 5-6% के जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) पर कारोबार कर रहा था, कुछ ट्रैकर्स प्रति शेयर 114 रुपये तक के प्रीमियम का संकेत दे रहे हैं।

    क्या ICICI प्रूडेंशियल दूसरी सबसे बड़ी एएमसी है?

    1998 से ICICI बैंक और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन के संयुक्त स्वामित्व वाली ICICI प्रूडेंशियल एएमसी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी है, जिसकी QAAUM बाजार हिस्सेदारी 13.2% है और मार्च 2025 तक इसकी कुल परिसंपत्तियां 8.8 ट्रिलियन रुपये थीं। यह 143 योजनाओं का संचालन करती है, जो उद्योग में सबसे बड़ा समूह है। जिसमें इक्विटी, हाइब्रिड, पैसिव, पीएमएस, एआईएफ और ऑफशोर सलाहकार सेवाएं शामिल हैं।

    हाल के वर्षों में एएमसी का प्रदर्शन शानदार रहा है। सितंबर 2025 को समाप्त छह महीनों के लिए, लाभ 22% बढ़कर 1,617.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व 20% बढ़कर 2,949.4 करोड़ रुपये हो गया। विश्लेषक इसकी परिचालन क्षमता, मजबूत इक्विटी फ्रेंचाइज़, वित्त वर्ष 2025 में उद्योग-अग्रणी 82.8% के आरओई और पिछले चार वर्षों में प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 24% की तेज़ राजस्व सीएजीआर को प्रमुखता देते हैं।

     

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

