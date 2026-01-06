Language
    ICICI बैंक शेयर में तेजी, पर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का स्टॉक क्यों फिसला; हुई तीन महीने की सबसे बड़ी गिरावट

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:14 PM (IST)

    HDFC बैंक के शेयर Q3 बिजनेस अपडेट के बाद तीन महीने के निचले स्तर पर आ गए, जबकि एक अन्य निजी बैंक के शेयरों में तेजी देखी गई। बैंक के औसत अग्रिमों और ज ...और पढ़ें

    देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के शेयरों में जहां 3 फीसदी की अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC के शेयर 6 जनवरी को 2% से अधिक गिर गए, बैंक के अपने Q3 बिजनेस अपडेट जारी करने के बाद लगातार दूसरे सत्र में नुकसान जारी रहा। शेयर गिरकर 956 रुपये प्रति शेयर पर आ गया, जो तीन महीने से अधिक का इसका सबसे निचला स्तर है। यह बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी सेंसेक्स पर टॉप नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया।

    HDFC बैंक ने 5 जनवरी को वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में मैनेजमेंट के तहत औसत अग्रिमों में 9% की सालाना बढ़ोतरी हासिल की। इसमें अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र, पुनर्भुगतान किए गए बिल और प्रतिभूतिकरण या असाइनमेंट के लिए समायोजित सकल अग्रिम शामिल हैं। यह वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 26.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 28.64 लाख करोड़ रुपये हो गया।

    तिमाही के अंत में प्रबंधन के तहत अग्रिम राशि में सालाना आधार पर 9.8% की बढ़ोतरी हुई और यह तिमाही के अंत में 29.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि सकल अग्रिम राशि में सालाना आधार पर 11.9% की बढ़ोतरी हुई और यह 25.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

    देनदारियों की बात करें तो, औसत जमा राशि में 12.2% की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 27.52 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि तिमाही के दौरान सीएएसए जमा राशि में सालाना आधार पर 9.9% की बढ़ोतरी हुई और यह 8.18 लाख करोड़ रुपये हो गई।

    मोतीलाल ओसवाल ने दी खरीदने की सलाह

    मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अग्रिम बढ़ोतरी में सकारात्मक गति का हवाला देते हुए शेयर पर 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, नोमुरा के विश्लेषकों ने बताया कि जमा बढ़ोतरी की धीमी गति ने तिमाही के दौरान ऋण विस्तार को सीमित कर दिया, जिससे क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात - जो जमा के% के रूप में ऋण को मापता है 100% के करीब पहुंच गया। नोमुरा ने आगे कहा कि HDFC बैंक के लिए भविष्य में ऋण बढ़ोतरी को गति देने के लिए मजबूत जमा प्रवाह महत्वपूर्ण होगा।

    HDFC बैंक के शेयरों में पिछले पांच दिनों में लगभग 3% और पिछले एक महीने में 4% से अधिक की गिरावट आई है। इसके बावजूद, पिछले एक साल में शेयर 12.5% से अधिक बढ़ा है और पिछले पांच वर्षों में 34% से अधिक का लाभ हासिल किया है।

    3 महीने की मंदी के बाद ICICI बैंक के शेयरों में बड़ी तेजी, 1400 रुपये के पार निकला भाव, अब क्या होगा अगला टारगेट?

