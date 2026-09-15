HDFC Bank के शेयरों में तेजी! CEO पद पर बड़ा अपडेट आते ही उछला स्टॉक; Nomura ने कहा - 'अभी 34% और उड़ेगा'
HDFC बैंक के शेयरों में 3% से अधिक की तेजी देखी गई, जिससे यह निफ्टी 50 का टॉप गेनर बन ...और पढ़ें
HighLights
HDFC बैंक के शेयर 3% से अधिक उछले, टॉप गेनर।
नए CEO की नियुक्ति प्रक्रिया RBI के पास अंतिम मंजूरी हेतु पहुंची।
नोमुरा ने HDFC बैंक के शेयर में 34% अपसाइड का अनुमान लगाया।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में HDFC Bank के शेयरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। निफ्टी 50 (Nifty 50) इंडेक्स में यह शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हो गया और इसमें 3% से ज्यादा की शानदार तेजी दर्ज की गई। इस बंपर तेजी के पीछे बैंक के नए CEO की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई प्रगति और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) की एक बेहद पॉजिटिव रिपोर्ट का हाथ है।
CEO का मामला पहुंचा RBI के पास
HDFC बैंक के शेयरों में अचानक आई इस बंपर खरीदारी का सबसे बड़ा कारण लीडरशिप को लेकर तस्वीर साफ होना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक के नए CEO और MD के उत्तराधिकार का प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पास भेज दिया गया है। लीडरशिप में स्थिरता किसी भी बड़े बैंक के लिए बेहद अहम होती है, और यह मामला RBI के पास पहुंचने से निवेशकों का मैनेजमेंट पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
शुक्रवार को हुई 2.08% की बढ़त के बाद, यह स्टॉक 2.99% चढ़कर ₹729.40 पर पहुंच गया। सुबह करीब 9:17 बजे व्यापक बाजार में भी मजबूती दिखी; सेंसेक्स 440 अंक (0.59%) बढ़कर 75,222 पर और निफ्टी 50 120 अंक (0.51%) बढ़कर 23,518 पर कारोबार कर रहा था।
Nomura को दिखा 34% का दमदार अपसाइड
इस बड़े अपडेट के बीच मशहूर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा (Nomura) ने HDFC Bank के स्टॉक पर अपना बेहद बुलिश (तेजी का) नजरिया सामने रखा है। नोमुरा का अनुमान है कि इस शेयर में मौजूदा स्तर से 34% तक का भारी उछाल (Upside) देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बैंक के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत हैं और लीडरशिप का मुद्दा सुलझने के बाद भविष्य में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ शानदार रहने वाली है।
शेयर बाजार पर असर
चूंकि HDFC बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक हैवीवेट स्टॉक है, इसलिए इसकी 3% की छलांग ने सिर्फ अपने निवेशकों को ही खुश नहीं किया, बल्कि पूरे बाजार के सेंटीमेंट को भी मजबूत कर दिया। बाजार के जानकारों का मानना है कि लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता खत्म होने से इस शेयर में आगे भी अच्छी रौनक देखने को मिल सकती है।
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।)