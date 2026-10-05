HCL Tech Stock: 3% की गिरावट के साथ बंद हुए एचसीएल टेक के शेयर, जानिए शेयरों में क्यों आई बिकवाली?

नई दिल्ली। HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 अक्टूबर 2026 को 3 प्रतिशत की ज्यादा की गिरावट के साथबंद हुए। पिछले सत्र में शेयर 1,243.10 रुपये पर बंद हुए थे, जबकि 5 अक्टूबर को क्लोजिंग 1201 रुपये के स्तर पर बंद हुई। स्टॉक ने 1,198.10 रुपये का इंट्राडे निचला स्तर भी छुआ।

यह गिरावट उल्लेखनीय है क्योंकि व्यापक आईटी क्षेत्र को एक्सेंचर के नवीनतम परिणामों और दृष्टिकोण से सकारात्मक बढ़ावा मिला है। हालांकि, निवेशकों ने सितंबर तिमाही के आगामी परिणामों और पारंपरिक आईटी सेवाओं का सामना कर रही चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे HCLTech दबाव में बना रहा।

HCLTech का स्टॉक क्यों गिर रहा है? सोमवार की गिरावट को सीधे तौर पर समझाने वाला कोई बड़ा नकारात्मक कंपनी घोषणा नहीं है। कमजोरी मुख्य रूप से Q2 FY27 अर्निंग्स सीजन से पहले की स्थिति और विकास, मूल्य निर्धारण दबाव और विवेकाधीन प्रौद्योगिकी खर्च के आसपास की चिंताओं से जुड़ी प्रतीत होती है।

HCLTech सत्र के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बड़े आईटी स्टॉक्स में से एक था, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स एक्सेंचर द्वारा उम्मीद से बेहतर परिणामों की रिपोर्ट करने और बेहतर राजस्व दृष्टिकोण देने के बाद उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

यह सुझाव देता है कि निवेशक सकारात्मक वैश्विक आईटी संकेत से परे देख रहे हैं और कंपनी-विशिष्ट आय की अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Q2 परिणाम अगली बड़ी परीक्षा हैं HCLTech का Q2 FY27 परिणाम 12 अक्टूबर, 2026 को घोषित होने वाला है। परिणामों से पहले, विश्लेषकों को उम्मीद है कि HCLTech लार्ज-कैप आईटी कंपनियों में से एक बेहतर प्रदर्शनकर्ता बना रहेगा। नुवामा को 2.7 प्रतिशत क्रमिक स्थिर मुद्रा राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जो आंशिक रूप से अधिग्रहणों द्वारा समर्थित है।

हालांकि, ब्रोकरेज को भी उम्मीद है कि उस वृद्धि के लगभग 0.8 प्रतिशत अंक अधिग्रहणों से आएंगे, जिससे जैविक वृद्धि एक महत्वपूर्ण संख्या बन जाएगी जिसे देखना होगा। एआई और मूल्य निर्धारण दबाव बने रहते हैं चिंताएं विस्तृत आईटी उद्योग एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है क्योंकि ग्राहक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पादकता लाभ की बढ़ती मांग कर रहे हैं। जबकि एआई कंपनियों जैसे HCLTech के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है, यह पारंपरिक प्रौद्योगिकी सेवाओं की मूल्य निर्धारण पर भी दबाव डाल रहा है। ग्राहक अतिरिक्त जनशक्ति के लिए भुगतान करने के बजाय निश्चित लागत या परिणाम-आधारित परियोजनाओं की तलाश कर रहे हैं।

HCLTech का अपना व्यवसाय अपडेट इस संक्रमण के दोनों पक्षों को दिखाता है। इसका एडवांस्ड एआई राजस्व Q1 FY27 में वर्ष-दर-वर्ष 62.1 प्रतिशत बढ़कर 171 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि कुल स्थिर मुद्रा राजस्व वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 2.6 प्रतिशत थी।

HCLTech के पास मजबूत डील बुकिंग हैं, लेकिन रूपांतरण मायने रखता है कंपनी ने FY27 में एक मजबूत ऑर्डर बुक के साथ प्रवेश किया। HCLTech ने Q1 में USD 2.4 बिलियन की रिकॉर्ड नई डील बुकिंग की घोषणा की। इसके Q1 FY27 का राजस्व 34,579 करोड़ रुपये था, जो वर्ष-दर-वर्ष 13.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि शुद्ध आय 20.3 प्रतिशत बढ़कर 4,624 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, बाजार इस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है कि बड़े अनुबंध जीत कितनी तेजी से राजस्व में परिवर्तित होते हैं। मजबूत बुकिंग दृश्यता प्रदान करती है, लेकिन वे स्वचालित रूप से तत्काल शीर्ष रेखा वृद्धि में परिवर्तित नहीं होती हैं।

मार्गदर्शन और मार्जिन पर ध्यान दिया जाएगा HCLTech का FY27 मार्गदर्शन वर्तमान में स्थायी-मुद्रा शर्तों में 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लिए कहता है, जिसमें सेवाओं की राजस्व वृद्धि 1.5 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत है। इसका EBIT मार्जिन मार्गदर्शन 17.5 प्रतिशत से 18.5 प्रतिशत है।

सितंबर तिमाही के परिणामों के करीब आते ही, निवेशक इस बात के संकेत देखेंगे कि कंपनी इस सीमा के भीतर डिलीवर कर सकती है जबकि मूल्य निर्धारण दबाव के बीच मार्जिन की रक्षा कर सकती है। स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च से काफी नीचे बना हुआ है हालिया गिरावट ने HCLTech को उसके 52-सप्ताह के उच्च 1,770 रुपये से और दूर धकेल दिया है, जबकि 52-सप्ताह का निम्न 1,030 रुपये पर है। बाजार के स्नैपशॉट में दिखाए गए ₹1,199.60 स्तर पर, स्टॉक पहले ही अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 32 प्रतिशत नीचे था। मुख्य प्रश्न अब यह है कि क्या आगामी Q2 परिणाम मजबूत आंतरिक विकास और बढ़ती मांग का प्रमाण प्रदान कर सकते हैं, विशेष रूप से जब AI-संबंधित खर्च उद्यम प्रौद्योगिकी बजट का एक बड़ा हिस्सा बनना शुरू हो जाता है।