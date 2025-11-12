Groww IPO Listing ने तो कमाल कर दिया, जीएमपी कम फिर भी छप्पफाड़ मिला मुनाफा; कितनी हुए कुल कमाई?
IPO News: शेयर मार्केट की दुनिया में ग्रो एक बड़ा नाम बन चुका है। अगर आपने कभी किसी शेयर में पैसा लगाया है या मार्केट में पैसा लगाने की भी सोच रहे हैं, तो ब्रोकरेज कंपनी ग्रो का नाम जरूर सुना होगा। ग्रो ने भी शेयर बाजार में अपनी एंट्री कर ली है। इसके जीएमपी (IPO GMP) को देखते हुए निवेशक परेशान थे। लेकिन इसकी लिस्टिंग (Groww Share Price) ने निवेशकों को दिल बाग-बाग कर दिया है।
नई दिल्ली। एक समय ऐसा था, जब निवेशक ग्रो के आईपीओ (Groww IPO) का ब्रेसबी से इंतजार कर रहे थे। निवेशकों को इस आईपीओ से काफी उम्मीदें थी। ये आईपीओ निवेशकों की उम्मीदों पर खरा भी उतरा। हालांकि क्लोजिंग के बाद से इसका जीएमपी लगातार गिर रहा था, जिसकी वजह से लिस्टिंग (Groww Share Price) को लेकर निवेशकों की टेंशन बढ़ने लगी।
सबसे पहले जानते हैं कि ग्रो आईपीओ की लिस्टिंग से निवेशकों को कितना नुकसान हुआ?
Groww Share Price: कितना हुआ मुनाफा?
ग्रो आईपीओ की लिस्टिंग से निवेशकों को 12 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा मिला है, ये 12 फीसदी है। वहीं बीएसई में ये 14 रुपये प्रति शेयर और 14 फीसदी के मुनाफे पर लिस्ट हुआ है। हालांकि निवेशकों को गिरते जीएमपी को देखकर इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद टूट गई थी।
कुल मुनाफे की बात करें तो इसका लॉट साइज 150 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि निवेशकों को कुल 1800 रुपये का मुनाफा हुआ है।
इस खराब लिस्टिंग का निवेशकों को पहले से ही अंदाजा हो गया था। क्योंकि क्लोजिंग के बाद से ही इसके जीएमपी में भारी गिरावट आई।
कितना गिरा Groww IPO GMP?
खुलने से कुछ दिन पहले 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसका जीएमपी बढ़ता रहा।
30 अक्टूबर को इसका जीएमपी 15 रुपये चल रहा था।
इसमें लगातार बढ़ोतरी आई फिर 3 नवंबर को इसका जीएमपी 16.5 रुपये दर्ज किया गया।
ओपनिंग के दिन इसका जीएमपी 14 रुपये प्रति शेयर रहा। ओपनिंग के बाद से इसके जीएमपी में गिरावट दर्ज हुई।
7 नवंबर को क्लोजिंग होते ही इसका जीएमपी 11 रुपये से 5 रुपये प्रति शेयर पर आ गया।
आज लिस्टिंग से एक दिन पहले 11 नवंबर को इसका जीएमपी 4 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया है।
ग्रो आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल
कितना है प्राइस बैंड?
ग्रो आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये चल रहा है।
कितना है लॉट साइज?
इसे खरीदने के लिए कम से कम 150 इक्विटी शेयर्स खरीदने होंगे।
कितना लगा निवेशकों का पैसा?
इसे खरीदने के लिए निवेशकों को कम से कम 15 हजार रुपये निवेश करने होंगे।
