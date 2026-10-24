भारतीय निवेशकों में ग्लोबल ETF का भारी क्रेज! NAV से 112% तक महंगे बिक रहे 6 फंड

नई दिल्ली। भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) अपने अंतर्निहित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्यों (NAVs) की तुलना में महत्वपूर्ण प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रीमियम 100 प्रतिशत से अधिक हैं।

यह बढ़ता हुआ अंतर विदेशी निवेश के लिए मजबूत निवेशक मांग और भारतीय म्यूचुअल फंड द्वारा नए विदेशी निवेश पर प्रतिबंध को दर्शाता है, जिससे इन ETFs को बढ़ी हुई बाजार कीमतों पर खरीदने के जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।

14 अक्टूबर, 2026 तक मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 ETF 111.8 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, जबकि 30 सितंबर को यह 62.6 प्रतिशत था। अन्य अंतरराष्ट्रीय ETFs ने भी महत्वपूर्ण प्रीमियम दर्ज किए, हालांकि फंड्स के बीच प्रीमियम की मात्रा भिन्न थी।

मिराए एसेट NYSE FANG+ ETF 59.5 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, जबकि मिराए एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF ने 58.9 प्रतिशत का प्रीमियम दर्ज किया। मिराए एसेट हैंग सेंग TECH ETF 31.1 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, इसके बाद मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF 15.3 प्रतिशत और निप्पॉन इंडिया हैंग सेंग BeES 4.6 प्रतिशत के प्रीमियम पर थे। ये प्रीमियम 14 अक्टूबर, 2026 के समापन बाजार कीमतों और उसी दिन के NAVs का उपयोग करके गणना की गई हैं और 23 अक्टूबर के लिए लाइव कोट्स का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। फंड्स के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय ETFs में प्रीमियम समान नहीं हैं।

इन बढ़े हुए प्रीमियम के पीछे का मुख्य कारण भारतीय म्यूचुअल फंड्स द्वारा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के ढांचे के तहत, म्यूचुअल फंड उद्योग को विदेशी प्रतिभूतियों में USD 7 बिलियन तक और विदेशी ETFs में USD 1 बिलियन तक निवेश करने की अनुमति है।

व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड्स को विदेशी प्रतिभूतियों में USD 1 बिलियन और विदेशी ETFs में USD 300 मिलियन तक निवेश करने की सीमा है। इन प्रतिबंधों ने नए विदेशी निवेशों को सीमित कर दिया है और नए ETF यूनिट्स के निर्माण को सीमित कर दिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए निवेशक की मांग मजबूत बनी हुई है।

ETFs स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड करते हैं, जहां बाजार की कीमतें मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जब मौजूदा यूनिट्स की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो उनकी बाजार कीमतें अंतर्निहित होल्डिंग्स के NAV से काफी भिन्न हो सकती हैं। इस असंतुलन ने कई अंतरराष्ट्रीय ETFs में देखे गए असामान्य रूप से उच्च प्रीमियम में योगदान दिया है।

ETF प्रीमियम में वृद्धि जरूरी नहीं कि विदेशी इक्विटी बाजारों में एक संबंधित रैली का संकेत देती हो। 14 अक्टूबर को, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 ETF Rs 249.83 पर ट्रेड कर रहा था जबकि इसका NAV Rs 117.96 था, जिसका अर्थ है कि इसकी बाजार कीमत इसके अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक थी। ऐसा प्रीमियम निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान के प्रति उजागर कर सकता है यदि अंतर कम हो जाता है, भले ही अंतर्निहित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य अपरिवर्तित रहे।

ETF ट्रेडिंग प्राइस बैंड में बदलाव ने इस बात को भी प्रभावित किया है कि बाजार की कीमतें NAV से कितना भिन्न हो सकती हैं। ऊंचे प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण की मांग, नए ETF यूनिट्स के निर्माण की सीमितता और एक्सचेंज-ट्रेडेड कीमतों और अंतर्निहित संपत्ति मूल्यों के बीच बढ़ते अंतर का संयोजन दर्शाते हैं।

निवेशकों के लिए, ये प्रीमियम रिटर्न को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 50 प्रतिशत प्रीमियम पर ट्रेडिंग कर रहा एक ETF का मतलब है कि एक निवेशक 100 रुपये की अंतर्निहित संपत्तियों के लिए 150 रुपये का भुगतान करता है। अतिरिक्त 50 रुपये फंड की होल्डिंग्स के मूल्य में वृद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यदि प्रीमियम बाद में गायब हो जाता है जबकि NAV अपरिवर्तित रहता है, तो बाजार की कीमत लगभग 33.3 प्रतिशत तक गिर जाएगी।

BSE ने भी बाजार प्रतिभागियों को उनकी अंतर्निहित संपत्ति मूल्यों से काफी ऊपर की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय ETFs ट्रेडिंग के साथ जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है। निवेशकों को इसलिए निवेश निर्णय लेने से पहले बाजार मूल्य, NAV, संकेतक NAV (iNAV), तरलता और प्रीमियम-से-NAV अनुपात की निगरानी करनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय ETFs भारतीय निवेशकों को घरेलू एक्सचेंजों के माध्यम से विदेशी बाजारों तक पहुंच प्रदान करना जारी रखते हैं। हालांकि, असामान्य रूप से चौड़े प्रीमियम यह दर्शाते हैं कि कैसे मजबूत मांग और सीमित आपूर्ति ETF की कीमतों को उनके अंतर्निहित निवेशों के प्रदर्शन से काफी हद तक विचलित कर सकती है, जिससे यदि ये प्रीमियम संकीर्ण हो जाते हैं तो नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है।