Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पड़ा भारी, स्कैमर्स ने लगाया ₹25 लाख का चूना; जॉब वाले मैसेज ने खाली किया अकाउंट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:45 AM (IST)

    एक निजी कंपनी के कर्मचारी को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना महंगा पड़ा। धोखेबाजों ने रिटर्न का लालच देकर उससे 25 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को पार्ट-टाइम नौकरी का मैसेज मिला था, जिसके बाद उसे एक ग्रुप में जोड़ा गया और निवेश पर 30% कमीशन का वादा किया गया। पैसे निकालने के समय और पैसे मांगे जाने पर उसे धोखाधड़ी का पता चला।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पड़ा भारी, स्कैमर्स ने लगाया 25 लाख का चूना; जॉब वाले मैसेज ने खाली किया अकाउंट

    नई दिल्ली। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अधिकारी को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करना भारी पड़ गया। रिटर्न के लालच में आकर अधिकारी ने स्कैमर्स को पैसे दिए दिए, जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। पुणे के हिंजेवाड़ी में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के एक कर्मचारी (31) को साइबर बदमाशों ने 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच दो बार ठगकर 25 लाख रुपये गंवा दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 लाख गंवाने के बाद पीड़ित ने बुधवार को हिंजेवाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हिंजेवाड़ी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़ित को 5 नवंबर को उसके मोबाइल मैसेंजर ऐप पर पार्ट-टाइम जॉब के बारे में एक मैसेज मिला। जब उसने जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में पूछना शुरू किया, तो उसे ऐप पर एक ग्रुप में जोड़ दिया गया।

    पीड़ित को मिलता 30% का कमीशन

    मामले की जांच कर एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को क्रिप्टोकरेंसी में उसके इन्वेस्टमेंट पर 30% कमीशन देने का वादा किया गया था। उसे क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करने के काम दिए गए थे।"

    यह भी पढ़ें- टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन है राजा लेकिन बाकी के 9 कौन; ये रही पूरी की पूरी लिस्ट

    उन्होंने कहा कि पीड़ित ने 13 नवंबर तक उन्हें दिए गए अलग-अलग बैंक अकाउंट नंबर में 16.45 लाख रुपये ट्रांसफर किए। जब उन्होंने अपने पैसे निकालने चाहे, तो उन्हें और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तब पीड़ित को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो रहा है और उन्होंने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, "13 नवंबर को उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।"

    ऑफिसर ने बताया कि 13 नवंबर पीड़ित को दो अलग-अलग नंबर से दो लिंक मिले। उन्होंने अनजाने में उन लिंक पर क्लिक कर दिया। स्कैमर्स ने उनके फोन और दो बैंक अकाउंट का एक्सेस ले लिया और 18 से 20 नवंबर के बीच उनके बैंक अकाउंट से 8.58 लाख रुपये निकाल लिए।

    साउथ कोरिया में हुआ क्रिप्टो साइबर अटैक

    योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक, साउथ कोरिया को शक है कि देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, अपबिट पर हुए एक बड़े साइबर अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया की टीम का हाथ हो सकता है। इस हमले की वजह से गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी में बिना इजाज़त के 44.5 बिलियन वॉन ($30.4 मिलियन) निकाले गए।

    (डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टो को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US