    अब ये कंपनी संभालेगी SBI के एटीएम, ₹1000 Cr की हुई है डील; 2036 तक के लिए मिली जिम्मेदारी

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    सीएमएस इंफो सिस्टम्स को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से 1,000 करोड़ रुपये का 10 साल का ठेका मिला है। यह ठेका 5,000 एसबीआई एटीएम की देखरेख, नकदी दक्षता में ...और पढ़ें

    अब ये कंपनी संभालेगी SBI के एटीएम

    नई दिल्ली। कैश मैनेजमेंट पर फोकस करने वाली सीएमएस इंफो सिस्टम्स (CMS Info Systems) को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से एक ठेका मिला है। सीएमएस को एसबीआई के 5000 एटीएम की देखरेख करने के लिए बड़ा ठेका मिला है, जिसकी वैल्यू 1,000 करोड़ रुपये है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये ठेका एक जनवरी 2026 से 10 साल के लिए है। यानी सीएमएस को 2036 तक एसबीआई के एटीएम संभालने हैं।

    क्या-क्या होगी सीएमएस की जिम्मेदारी?

    सीएमएस इंफो सिस्टम्स को मिले ठेके के तहत इसे एसबीआई के एटीएम की कई चीजें संभालनी हैं। इनमें सेवाएं, कैश एफिशिएंसी में सुधार और एटीएम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि शामिल है, जिससे लाखों बैंक ग्राहकों को लाभ होगा।

    सीएमएस को होगा फायदा

    सीएमएस के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुष राघवन ने कहा कि इस ठेके से रेवेन्यू में 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘‘ यह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लाखों उपभोक्ताओं को सीमलेस सेल्फ-सर्विस बैंकिंग के साथ स्थिरता और हाई क्वालिटी वाली सेवाएं प्रदान करेगा।

    सीएमएस के शेयर में तेजी

    इस खबर के बीच आज सीएमएस के शेयर में तेजी दिख रही है। 341.80 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 341 रुपये पर खुलने के बाद ये 365 रुपये तक उछला। करीब ढाई बजे कंपनी का शेयर 8.90 रुपये या 2.60 फीसदी की मजबूती के साथ 350.70 रुपये पर है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)