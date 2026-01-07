अब ये कंपनी संभालेगी SBI के एटीएम, ₹1000 Cr की हुई है डील; 2036 तक के लिए मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली। कैश मैनेजमेंट पर फोकस करने वाली सीएमएस इंफो सिस्टम्स (CMS Info Systems) को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से एक ठेका मिला है। सीएमएस को एसबीआई के 5000 एटीएम की देखरेख करने के लिए बड़ा ठेका मिला है, जिसकी वैल्यू 1,000 करोड़ रुपये है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये ठेका एक जनवरी 2026 से 10 साल के लिए है। यानी सीएमएस को 2036 तक एसबीआई के एटीएम संभालने हैं।

क्या-क्या होगी सीएमएस की जिम्मेदारी? सीएमएस इंफो सिस्टम्स को मिले ठेके के तहत इसे एसबीआई के एटीएम की कई चीजें संभालनी हैं। इनमें सेवाएं, कैश एफिशिएंसी में सुधार और एटीएम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि शामिल है, जिससे लाखों बैंक ग्राहकों को लाभ होगा।

सीएमएस को होगा फायदा सीएमएस के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुष राघवन ने कहा कि इस ठेके से रेवेन्यू में 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘‘ यह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लाखों उपभोक्ताओं को सीमलेस सेल्फ-सर्विस बैंकिंग के साथ स्थिरता और हाई क्वालिटी वाली सेवाएं प्रदान करेगा।