IPO News: कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ को अंतिम दिन कितना मिला सब्सक्रिप्शन, कब होगा अलॉटमेंट?
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया के आईपीओ को अंतिम दिन 52.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। निवेशकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 69.84 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 394 करोड़ रुपये जुटाए हैं। आईपीओ में 345 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।
नई दिल्ली। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की आरंभिक शेयर बिक्री को मंगलवार को अंतिम दिन 52.95 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। एनएसई पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 877.5 करोड़ रुपये के आईपीओ में 83,83,430 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 44,38,95,325 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। निवेशक श्रेणियों में, गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 69.84 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए कोटा को 57.27 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी को 15.82 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया ने एंकर निवेशकों से 394 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 549-577 रुपये प्रति शेयर तय किया है।
आईपीओ में 345 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 92,28,796 शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया अपने उपभोक्ताओं और चैनल भागीदारों की वफादारी बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर उद्यम ग्राहकों को कृत्रिम मेधा-आधारित क्लाउड-नेटिव सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (एसएएएस) उत्पाद और समाधान प्रदान करती है। कंपनी के शेयर को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लिए अलॉटमेंट का आधार बुधवार, 19 नवंबर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। सफल आवेदकों को गुरुवार, 20 नवंबर को शेयर प्राप्त होने की संभावना है, जबकि जिन लोगों को अलॉटमेंट प्राप्त नहीं होगा, उनके रिफंड की प्रक्रिया भी उसी दिन की जाएगी।
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज शुक्रवार, 21 नवंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर अपने शेयर लिस्ट करने वाली है।
कंपनी लॉयल्टी मैनेजमेंट क्षेत्र की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो व्यापक, संपूर्ण लॉयल्टी समाधान प्रदान करती है। कैपिलरी के कुछ उल्लेखनीय ग्राहकों में टाटा डिजिटल, एबीएफआरएल, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा इंडोनेशिया, पीटी ब्लू बर्ड टीबीके, आदित्य बिड़ला फैशन लिमिटेड, अरविंद फैशन्स लिमिटेड, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड, प्यूमा स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विशाल मेगा मार्ट और इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड शामिल हैं।
30 सितंबर, 2025 और 31 मार्च, 2025, 2024 और 2023 तक, कंपनी ने क्रमशः 110, 98, 111 और 112 ग्राहकों और 413, 393, 398 और 339 ब्रांडों को सेवा प्रदान की।
