बिहार चुनाव समाप्त अब इन 14 शेयरों पर रखें नजर, करा सकते हैं मोटी कमाई, 200 से 300 रुपये वाले कई स्टॉक शामिल

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA सरकार ने भारी बहुमत के साथ वापसी कर ली है। कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के चुनाव परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में रहे तो मार्केट पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं और 14 नवंबर को बाजार में इसकी हल्की झलक देखने को भी मिली। हालांकि, अब निवेशकों की नजरें बिहार में बड़े पैमाने पर बिजनेस करने वाली कंपनियों पर रहेगी। हम आपको 14 ऐसी कंपनियों के नाम बताने जा रहे हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और बिहार में बड़ा एक्सपोजर रखती हैं।

ये रही 14 शेयरों की लिस्ट इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बिहार की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चैन Aditya Vision का है, जिसके पटना समेत राज्य के अलग-अलग शहरों में स्टोर्स हैं। SIS Limited: SIS बिहार से जुड़ी सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है, जो सिक्योरिटीज से संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। राज्य में कंपनी का व्यापक ऑपरेशनल बेस है। Refex Industries: यह कंपनी रेफ्रिजरेंट गैसों की आपूर्ति करती है और बिहार में इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोजर काफी बड़ा है। Jeena Sikho Lifecare: यह वेलनेस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिहार में एक अस्पताल और दस क्लीनिक ऑपरेट करता है। Ashiana Housing: आशियाना हाउसिंग, रियल एस्टेट सेक्टर की एक अहम कंपनी है जिसकी बिहार के शहरी इलाकों में बड़ी उपस्थिति है। अगर राज्य सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग में कोई भी बड़ा कदम उठाती है तो इस कंपनी को फायदा मिल सकता है।

Railtel: कंपनी को हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग से 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वरुण बेवरेजेज: इस बॉटलिंग कंपनी ने बक्सर में 33,050 वर्ग मीटर के पेय पदार्थ निर्माण संयंत्र की घोषणा की है, जिससे बढ़ती क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन का विस्तार होगा। वहीं, ग्लोबस स्पिरिट्स भी बिहार में अपना विस्तार कर रही है।