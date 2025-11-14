Language
    बिहार चुनाव समाप्त अब इन 14 शेयरों पर रखें नजर, करा सकते हैं मोटी कमाई, 200 से 300 रुपये वाले कई स्टॉक शामिल

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    बिहार चुनाव के संपन्न होने के बाद अब निवेशकों की नजर उन शेयरों पर हैं जिनका राज्य में बड़ा बिजनेस है। इस लिस्ट में 14 शेयर ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। क्योंकि, इन कंपनियों को राज्य में बड़े कॉन्ट्रेक्ट मिले हैं तो कुछ अपने व्यवसाय का विस्तार कर रही हैं।

    नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA सरकार ने भारी बहुमत के साथ वापसी कर ली है। कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के चुनाव परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में रहे तो मार्केट पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं और 14 नवंबर को बाजार में इसकी हल्की झलक देखने को भी मिली। हालांकि, अब निवेशकों की नजरें बिहार में बड़े पैमाने पर बिजनेस करने वाली कंपनियों पर रहेगी। हम आपको 14 ऐसी कंपनियों के नाम बताने जा रहे हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और बिहार में बड़ा एक्सपोजर रखती हैं।

    ये रही 14 शेयरों की लिस्ट

    इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बिहार की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चैन Aditya Vision का है, जिसके पटना समेत राज्य के अलग-अलग शहरों में स्टोर्स हैं।

    SIS Limited: SIS बिहार से जुड़ी सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है, जो सिक्योरिटीज से संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। राज्य में कंपनी का व्यापक ऑपरेशनल बेस है।

    Refex Industries: यह कंपनी रेफ्रिजरेंट गैसों की आपूर्ति करती है और बिहार में इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोजर काफी बड़ा है।

    Jeena Sikho Lifecare: यह वेलनेस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिहार में एक अस्पताल और दस क्लीनिक ऑपरेट करता है।

    Ashiana Housing: आशियाना हाउसिंग, रियल एस्टेट सेक्टर की एक अहम कंपनी है जिसकी बिहार के शहरी इलाकों में बड़ी उपस्थिति है। अगर राज्य सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग में कोई भी बड़ा कदम उठाती है तो इस कंपनी को फायदा मिल सकता है।

    Railtel: कंपनी को हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग से 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

    वरुण बेवरेजेज: इस बॉटलिंग कंपनी ने बक्सर में 33,050 वर्ग मीटर के पेय पदार्थ निर्माण संयंत्र की घोषणा की है, जिससे बढ़ती क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन का विस्तार होगा। वहीं, ग्लोबस स्पिरिट्स भी बिहार में अपना विस्तार कर रही है।

    इसके अलावा, GR Infraprojects, PNC Infratech, L&T, NCC और Ashoka Buildcon को भी बिहार में इन्फ्रा सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ऐसे में इन कंपनियों के शेयरों में आने वाले दिनो में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

