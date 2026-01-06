Language
    Bharat Coking Coal IPO GMP: प्राइस बैंड आते ही GMP 58.70% तक गिरा, इस डेट से मिलेगा पैसा लगाने का मौका

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:08 PM (IST)

    Bharat Coking Coal IPO GMP: भारत कोकिंग कोल आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मंगलवार को 16.25 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर से गिरकर 13.5 रुपये प्रति शेयर हो गया। यह अब लगभग 39 रुपये के संभावित लिस्टिंग प्राइस और प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे पर लगभग 58.5 फीसदी के प्रीमियम का संकेत दे रहा है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक होते हैं और इनमें उतार-चढ़ाव होता रहता है।

    भारत कोकिंग कोल आईपीओ डिटेल्स

    कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1,071 करोड़ रुपये का अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी करने जा रही है। आईपीओ 9 जनवरी, 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 13 जनवरी को बंद होगा। कंपनी के शेयर 16 जनवरी को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

    यह आईपीओ बुक-बिल्ट इश्यू है और पूरी तरह से 46.57 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि भारत कोकिंग कोल को इस इश्यू से कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी, क्योंकि शेयर इसकी मूल कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बेचे जा रहे हैं। प्राइस सीमा के ऊपरी स्तर पर, इस इश्यू के तहत कंपनी का आईपीओ से पहले का बाजार पूंजीकरण लगभग 10,711 करोड़ रुपये है।

    भारत कोकिंग कोल आईपीओ प्राइस बैंड

    इस इश्यू के लिए शेयर की कीमत 21 रुपये से 23 रुपये के बीच तय की गई है, जबकि प्रति शेयर का अंकित प्राइस 10 रुपये है। खुदरा निवेशक कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 600 शेयर शामिल हैं। ऊपरी प्राइस सीमा के अनुसार, इसमें 13,800 रुपये का निवेश करना होगा। खुदरा निवेशकों के लिए अधिकतम आवेदन राशि 1.93 लाख रुपये है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों को अधिक लॉट के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें न्यूनतम निवेश 2 लाख रुपये से थोड़ा अधिक है।

    भारत कोकिंग कोल आईपीओ अलॉटमेंट डेट

    आईपीओ के लिए आवंटन 14 जनवरी को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, और शेयरों का रिफंड और क्रेडिट 15 जनवरी को होने की संभावना है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज इस इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य कर रही है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
    1972 में स्थापित, भारत कोकिंग कोल भारत में कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वित्त वर्ष 2025 में घरेलू उत्पादन का लगभग 58.5 प्रतिशत हिस्सा है। कंपनी झारखंड और पश्चिम बंगाल में 34 खदानों का संचालन करती है और इस्पात क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)