PB Fintech Shares: बर्नस्टीन ने 53% घटाया टारगेट प्राइस, पॉलिसी बाजार के शेयरों पर क्यों दी मंदी की सलाह?

नई दिल्ली। IRDA के एक प्रस्ताव से पॉलिसी बाजार (PB Fintech Share) के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और महज 4-5 दिनों में यह स्टॉक 40 फीसदी से ज्यादा टूट गया। बीमा नियामक के नए प्रपोजल से कमीशन में कटौती का डर है जिससे कंपनी के शेयरों में यह गिरावट आई है। इस बीच कई ब्रोकरेज फर्म ने पीबी फिनटेक के शेयरों पर टारगेट प्राइस घटाए हैं, इस बीच बर्नस्टीन ने पॉलिसीबाज़ार के शेयरों पर अपना टारगेट प्राइस 2,310 रुपये से घटाकर 1,085 रुपये यानी 53% की कटौती कर दी।

हालांकि, PB फिनटेक के शेयर फिलहाल 1055 पर ट्रेड कर रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) द्वारा इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखने के बाद, लगातार चार सेशन में स्टॉक में 43 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस बर्नस्टीन ने अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग तो बनाए रखी, लेकिन कहा कि टारगेट-प्राइस में भारी कटौती उस कमीशन-कट प्रस्ताव को दिखाती है जो पहले की उम्मीद से ज़्यादा सख़्त है। इससे पहले बर्नस्टीन ने प्रस्तावित नियमों के बड़े असर को ध्यान में रखते हुए भी 2,310 रुपये का टारगेट बनाए रखा था।

HSBC ने पिछले हफ़्ते इस स्टॉक की रेटिंग घटाकर 'होल्ड' कर दी और इसका टारगेट प्राइस ₹2,100 से घटाकर ₹1,150 कर दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने ₹1,150 के टारगेट के साथ 'न्यूट्रल' रेटिंग बनाए रखी। बर्नस्टीन ने क्या कहा? बर्नस्टीन ने कहा कि पॉलिसीबाज़ार को अपने जनरल इंश्योरेंस बिज़नेस के कुछ हिस्सों को कम करना पड़ सकता है या लाइफ़ इंश्योरेंस की ओर बढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि उसे कमीशन पर प्रस्तावित लिमिट के हिसाब से खुद को ढालना होगा। इसके पॉइंट-ऑफ-सेल-पर्सन (POSP) बिज़नेस के भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका आर्थिक गणित अब उतना फायदेमंद नहीं रह गया है।