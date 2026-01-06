2026 में ये 10 शेयर 50 फीसदी की कमाई के लिए तैयार, टेक्निकल चार्ट दे रहा गवाही!
नई दिल्ली। बाजार विश्लेषक फर्म एक्सिस डायरेक्ट ने अपनी सालाना टेक्निकल आउटलुक रिपोर्ट में निवेशकों के लिए कुछ चुनिंदा शेयरों की सिफारिश की है। फर्म का मानना है कि निफ्टी के ऑल-टाइम हाई स्तर पर टिकाऊपन की जांच के बीच कुछ सेक्टर और स्टॉक्स मजबूत तकनीकी संकेत दे रहे हैं।
एक्सिस डायरेक्ट ने निवेशकों को सलाह दी है कि इन शेयरों में 20% से 50% तक की संभावित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं, जिसमें क्वार्टरली चार्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड रिवर्सल और आरएसआई इंडिकेटर जैसे पैमानों का उपयोग किया गया है।
रिपोर्ट में भारत फोर्ज, कैनरा बैंक, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) शामिल हैं। ये स्टॉक्स विभिन्न सेक्टर्स जैसे ऑटो, बैंकिंग, हेल्थकेयर, मेटल और कैपिटल गुड्स से हैं, जो मध्यम अवधि में मजबूत अपट्रेंड दिखा रहे हैं।
एक्सिस डायरेक्ट की टॉप स्टॉक पिक्स (2026)
|स्टॉक का नाम
|खरीदारी रेंज
|पहला टारगेट
|दूसरा टारगेट
|संभावित उछाल (%)
|सपोर्ट रेंज
|Bharat Forge Ltd
|1440-1380
|1700
|1865
|21-32
|1350-1260
|Canara Bank Ltd
|150-140
|180
|215
|24-48
|135-125
|Glenmark Pharmaceuticals Ltd
|2000-1850
|2300
|2550
|19-32
|1800-1600
|Hindustan Copper Ltd
|485-415
|600
|700
|33-56
|380-350
|Larsen and Toubro Ltd
|4040-3750
|4500
|4850
|16-25
|3720-3630
|Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd
|385-335
|450
|555
|25-54
|335-300
|Navin Fluorine International Ltd
|5800-5400
|6550
|7250
|17-29
|5200-5000
|Sagility Ltd
|51-47
|60
|70
|22-43
|42-38
|SBI Life Insurance Company Ltd
|1980-1870
|2330
|2550
|21-32
|1800-1700
|Titan Company Ltd
|4000-3800
|4500
|5000
|15-28
|3650-3530
प्रमुख स्टॉक्स का तकनीकी विश्लेषण
भारत फोर्ज ऑटो सेक्टर में मजबूत रिकवरी दिखा रहा है, जहां 50% फिबोनाची सपोर्ट से बाउंस हुआ है और क्वार्टरली आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा है। कैनरा बैंक पीएसयू बैंक इंडेक्स के अपट्रेंड में है, जिसमें मल्टी-ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है और पोलैरिटी प्रिंसिपल से सपोर्ट मजबूत बना हुआ है।
ग्लेनमार्क फार्मा हेल्थकेयर सेक्टर में लंबी कंसॉलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है, जहां 2005 से चली आ रही रेंज ऊपर टूट गई है। हिंदुस्तान कॉपर मेटल इंडेक्स के चैनल अपट्रेंड में है, जिसमें वॉल्यूम के साथ मल्टी-ईयर ब्रेकआउट देखा गया है।
वहीं, एलएंडटी कैपिटल गुड्स सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रदर्शित कर रहा है और लंबी अवधि के हायर हाई-लो स्ट्रक्चर को बरकरार रखे हुए है। ये सभी स्टॉक्स मध्यम से लंबी अवधि में मजबूत तकनीकी आधार पर सकारात्मक नजर आ रहे हैं।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
