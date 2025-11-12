अदाणी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी के हर शेयर पर ₹700 डिस्काउंट, खरीदने का खास मौका, ये रही अहम शर्तें और तारीख

नई दिल्ली। अदाणी समूह अपनी सबसे बड़ी कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों (Adani Enterprises shares) पर राइट्स इश्यू के तहत प्रति शेयर 700 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। दरअसल, कंपनी ने अपने राइट्स इश्यू की कीमत ₹1,800 प्रति शेयर तय कर दी है, और आज के कारोबारी सत्र में शेयर 6 फीसदी तक चढ़कर 2500 रुपये से ऊपर चले गए हैं, ऐसे में मौजूदा शेयरधारकों को राइट्स इश्यू (Rights Issue) के तहत शेयर खरीदने पर 700 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। दिलचस्प बात है कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से स्टॉक पर 24% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं।

राइट्स इश्यू के लिए कंपनी 17 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की है और इसके ज़रिए ₹24,930 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। 11 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज को दी सूचना में अदाणी एंटरप्राइजेज ने कहा कि वह 13.85 करोड़ आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगा।

राइट्स इश्यू से जुड़ी अहम तारीखें अदाणी एंटरप्राइजेज के राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर, निर्धारित की गई है। राइट्स इक्विटी शेयर, पात्र शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि पर धारित प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के लिए 3 राइट्स इक्विटी शेयरों के अनुपात में दिए जाएंगे।

राइट्स एंटाइटेलमेंट्स जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 है। अदाणी एंटरप्राइजेज राइट्स इश्यू की आरंभ तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। निवेशक 5 दिसंबर, 2025 तक बाज़ार में अपने राइट्स एंटाइटेलमेंट्स का व्यापार या त्याग कर सकेंगे, जो बाज़ार में त्याग की अंतिम तिथि है। इश्यू की समापन तिथि 10 दिसंबर, 2025 है, जो राइट्स इश्यू में सदस्यता लेने की अंतिम तिथि है।

क्या है राइट्स इश्यू शेयर बाजार में राइट्स इश्यू किसी कंपनी के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम होता है। खास बात है कि इसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को डिस्काउंट प्राइस पर नए शेयर देकर पैसे जुटाती है। इसमें मौजूदा शेयरधारकों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर शेयर खरीदने को मिलते हैं। ऐसे में निवेशकों को भी फायदा होता है और कंपनी को बिजनेस विस्तार के लिए फंड मिल जाता है।