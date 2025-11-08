इन योजनाओं में सरकार देती है 8% तक फिक्स्ड  रिटर्न, निवेश करने पर नहीं होगा घाटा; चेक करें पूरी लिस्ट

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    Best Saving Scheme: सरकार कई निवेश योजनाएं चला रही है जिनमें 8% तक का निश्चित रिटर्न मिलता है। ये योजनाएं सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान का खतरा कम होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जोखिम नहीं लेना चाहते और निश्चित आय प्राप्त करना चाहते हैं। 

    नई दिल्ली। लोगों को सुरक्षित रूप से पैसे बचाने और अच्छा रिटर्न कमाने में मदद करने के लिए, भारत सरकार कई तरह की छोटी बचत योजनाएं देती है। सभी इनकम लेवल के लोग इन स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग स्थिर और कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उन्हें खास तौर पर फायदा होगा। ये बहुत सुरक्षित और भरोसेमंद हैं क्योंकि सरकार इन्हें सपोर्ट करती है।

    पोस्ट ऑफिस की कई सेविंग्स स्कीम हैं जो हर साल 7-8% तक का गारंटीड रिटर्न देती हैं। NSC और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से लेकर PPF तक, पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीमें हैं जो पक्का रिटर्न देती हैं।

    Best Saving Scheme । बेस्ट बचत योजना

    Public Provident Fund: यह सबसे पॉपुलर छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जो सालाना 7.1% (सालाना कंपाउंडिंग) का इंटरेस्ट देती है। आप इसमें ₹500 से लेकर ₹1.50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट एक साथ या किस्तों में किया जा सकता है। अकाउंट खोलने वाले फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर, अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर हो जाता है।

    Sukanya Samriddhi Account: यह अकाउंट 1 जनवरी 2024 से सालाना 8.2% का इंटरेस्ट देता है, जिसकी कैलकुलेशन सालाना आधार पर की जाती है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में ₹250 से लेकर ₹1.50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट एक साथ भी किया जा सकता है। एक महीने या एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है।

    Kisan Vikas Patra: इसमें सालाना 7.5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्ट की गई रकम 115 महीनों (9 साल और 7 महीने) में दोगुनी हो जाती है।

    Mahila Samman Savings Certificate: यह स्कीम सालाना 7.5% ब्याज देती है, जो हर तीन महीने में कंपाउंड होता है। आप इसमें ₹1,000 से लेकर ₹2,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।

    National Savings Certificates (NSC):  यह स्कीम सालाना 7.7% का इंटरेस्ट देती है, जो मैच्योरिटी पर मिलता है और इस पर सालाना कंपाउंडिंग होती है। इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है।

    क्रमांक योजना का नाम ब्याज दरें
    1 राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता 6.70%
    2 सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (PPF) 7.10%
    3 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 7.70%
    4 सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) 8.20%
    5 किसान विकास पत्र खाता 7.50%
    6 1-वर्षीय सावधि जमा 6.90%
    7 2-वर्षीय सावधि जमा 7%
    8 3-वर्षीय सावधि जमा 7.10%
    9 5-वर्षीय सावधि जमा 7.50%
    10 5-वर्षीय आवर्ती जमा 6.70%
    11 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.20%
    12 मासिक आय योजना 7.40%

