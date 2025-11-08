इन योजनाओं में सरकार देती है 8% तक फिक्स्ड  रिटर्न, निवेश करने पर नहीं होगा घाटा; चेक करें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। लोगों को सुरक्षित रूप से पैसे बचाने और अच्छा रिटर्न कमाने में मदद करने के लिए, भारत सरकार कई तरह की छोटी बचत योजनाएं देती है। सभी इनकम लेवल के लोग इन स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग स्थिर और कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उन्हें खास तौर पर फायदा होगा। ये बहुत सुरक्षित और भरोसेमंद हैं क्योंकि सरकार इन्हें सपोर्ट करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोस्ट ऑफिस की कई सेविंग्स स्कीम हैं जो हर साल 7-8% तक का गारंटीड रिटर्न देती हैं। NSC और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से लेकर PPF तक, पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीमें हैं जो पक्का रिटर्न देती हैं। Best Saving Scheme । बेस्ट बचत योजना Public Provident Fund: यह सबसे पॉपुलर छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जो सालाना 7.1% (सालाना कंपाउंडिंग) का इंटरेस्ट देती है। आप इसमें ₹500 से लेकर ₹1.50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट एक साथ या किस्तों में किया जा सकता है। अकाउंट खोलने वाले फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर, अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर हो जाता है।

Sukanya Samriddhi Account: यह अकाउंट 1 जनवरी 2024 से सालाना 8.2% का इंटरेस्ट देता है, जिसकी कैलकुलेशन सालाना आधार पर की जाती है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में ₹250 से लेकर ₹1.50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट एक साथ भी किया जा सकता है। एक महीने या एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है।