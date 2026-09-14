Tatkal Passport: महीनों का इंतजार हुआ खत्म! अब 1 से 3 दिन में मिलेगा पासपाोर्ट, लेकिन ये है शर्त!

बिजनेस डेक्स, नई दिल्ली। अचानक से किसी जरूरी काम से आपको विदेश जाना है और पासपोर्ट (Urgent Passport) नहीं है? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार एक नई योजना लाई है, जिसका नाम है तत्काल पासपोर्ट योजना (Document for Passport)। जिसके जरिए आपको 3 दिन के अंदर ही पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कितने दिनों में आप पासपोर्ट मिल सकता है।

कितने दिन में मिलेगा पासपोर्ट? Tatkal Passport Yojana के जरिए अब आपको महज 1 से 3 दिन में पासपोर्ट मिल सकता है। आप इस योजना का लाभ तब ले सकते हैं, जब आपको अचानक किसी इमरजेंसी की वजह से विदेश जाना पड़े। देखा जाए तो सामान्य पासपोर्ट बनवाने में टाइम ज्यादा और फीस कम लगती है, लेकिन अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाते हैं, तो ₹2000 तक का अंतर फीस में देखने को मिल सकता है।

कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी? इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास सही दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, वरना लास्ट मोमेंट पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके लिए आप नीचे दिए गए सारे दस्तावेज अपने पास तैयार रखें: