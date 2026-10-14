अब BHIM UPI से खुलेगा पेंशन अकाउंट, NPS में निवेश करने के लिए 'तत्काल एनपीएस' की शुरुआत

आईएएनएस, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की सहयोगी कंपनी एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल) ने बुधवार को कहा कि भीम पेमेंट ऐप पर अब यूजर्स के लिए 'तत्काल एनपीएस' शुरू हो गया है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू की गई 'तत्काल एनपीसी' सुविधा से यूजर्स बिना किसी ब्रांच में जाए या नए कागजात जमा किए, ऐप के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अकाउंट खोल सकते हैं।

Bank केवाईसी का होगा इस्तेमाल

हालांकि, इस प्रोसेस में पहले से बैंक द्वारा वेरीफाई किए गए केवाईसी का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर्स को अपनी जन्मतिथि डालनी होती है, अपना योग्य बैंक अकाउंट चुनना होता है और यूपीआई के जरिए अपना पहला एनपीएस योगदान करना होता है।

इसके अलावा, तत्काल एनपीएस सुविधा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंकिंग ग्राहकों के लिए भीम ऐप पर उपलब्ध है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार, बाद में इसमें और भी बैंक जोड़े जाएंगे। क्या बोले MD और CEO एनबीएसएल (NPCI BHIM Services Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ललिता नटराज ने कहा, "यूपीआई पहले ही करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की वित्तीय आदत बन चुका है। अगला मौका एनपीएस जैसे प्रोडक्ट्स तक पहुंच को बेहतर बनाना है। भीम पर 'तत्काल एनपीएस' सुविधा, एनपीएस अकाउंट शुरू करने की शुरुआती बाधा को दूर करती है। इसके जरिए योग्य यूजर्स सीधे यूपीआई ऐप से एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। 'तत्काल एनपीएस' अब योग्य यूजर्स को ऐप के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, जिससे भीम की भूमिका सिर्फ योगदान में मदद करने से बढ़कर एनपीएस ऑनबोर्डिंग में सहायता करने तक बढ़ गई है।"

एनपीएस एक कम लागत वाली पेंशन स्कीम है जिसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। इसमें किए गए योगदान को रेगुलेटेड पेंशन फंड मैनेजरों द्वारा मैनेज किए जाने वाले मार्केट-लिंक्ड फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और नियमों के अनुसार टैक्स का फायदा भी मिलता है।