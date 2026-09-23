PPF vs SSY: बेटी के भविष्य के लिए कहां करें निवेश? ₹5000 की मासिक बचत से ऐसे तैयार होगा ₹27 लाख का फंड

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज की महंगाई के दौर में हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों, खासकर बेटियों का भविष्य आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत हो। अगर आप भी अपने बेटी के भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहें हैं, तो ये पूरी खबर आपके लिए है। आज जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के बारे में, जो आपकी बिटिया के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकता है।

PPF vs SSY: वैसे तो निवेश के दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। लेकिन जहां PPF में कोई भी निवेश कर सकता है, वहीं SSY अकाउंट सिर्फ बेटियों के नाम पर खोला जाता है। ब्याज दरों में भी दोनों में बड़ा अंतर है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर 8.2% का शानदार ब्याज मिल रहा है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आपको 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा।

Scheme Eligibility निवेश की अवधि मेच्योरिटी अवधि समय से पहले पैसे निकालने के नियम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) केवल 10 वर्ष तक की आयु की बेटियों के लिए। कुल 15 साल तक निवेश करना होता है। खाता खुलवाने की तारीख से 21 साल बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है। बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उच्च शिक्षा के लिए कुल राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश का कोई भी नागरिक (स्वयं या बेटी के नाम पर)। आवश्यकतानुसार 15 साल या उससे अधिक। लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है (जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है)। 15 साल पूरे होने से पहले पैसे निकालने के लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें लागू होती हैं। कैलकुलेशन के लिए समझें: SSY के लिए कैलकुलेशन-

हर साल एवरेज निवेश: ₹60000 (यानी कि महीने के ₹5000)

बेटी की उम्र: मान लीजिए 5 साल

स्कीम पर मिलने वाला ब्याज: 8.2%

कब शुरू किया खाता: मान लीजिए आपने 2026 से खाता शुरू किया

21 सालों में जमा किया गया कुल निवेश: ₹9 लाख

खाता कब होगा मैच्योर: साल 2047

2047 में कुल जमा फंड: ₹27,71,0316 कैलकुलेशन में साफ नजर आता है कि अगर आप अपनी 5 साल की बेटी के लिए खाता खुलवाएंगे तो जब वो 26 साल की होगी, तब उसके नाम पर ₹27,71,031 खाते में जमा होंगे। आप चाहें तो 10 साल से नीचे, किसी भी उम्र की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं।