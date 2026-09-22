PPF या NPS, ₹5000 महीने के निवेश से कहां बनेंगे ₹1.45 करोड़; ये रहा पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय को देखते हुए पैसों को निवेश (Investment Planning) करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां निवेश करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आज आपको निवेश को दो ऑप्शन बताएंगे, जिसमें से एक मार्केट से जुड़ा से तो दूसरा पूरी तरह सुरक्षित है। यानी कि बात करेंगे NPS (National Saving Scheme) और PPF (Public Provident Fund)। अब बड़ा सवाल है कि दोनों में कहां ज्यादा फायदा होगा? चलिए जानते हैं।

PPF vs NPS: वैसे तो निवेश के दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जहां पीपीएफ पूरी तरह सरकार की गारंटी वाला और रिस्क-फ्री है, वहीं एनपीएस में शेयर मार्केट (Share Market) का रिस्क है। पीपीएफ में आप 15 साल तक निवेश कर सकते हैं तो एनपीएस में रिटायरमेंट (Retirement) तक निवेश करना होता है। साथ ही जरूरी नहीं है कि आपके पास निवेश के लिए बड़ी रकम हो, आप छोटी रकम से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।