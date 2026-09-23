बदलने वाली हैं PPF, सुकन्या समृद्धि और KVP की ब्याज दरें? 30 सितंबर को आने वाला है बड़ा फैसला! चेक करिए डिटेल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: छोटी बचत योजनाओं (Small saving scheme) में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए 30 सितंबर 2026 का दिन बेहद अहम हो सकता है। सरकार इस दिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund-PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya samriddhi yoajana-SSY) और किसान विकास पत्र (Kisan vikas patra KVP) जैसी लोकप्रिय बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेंगी। यह समीक्षा वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर (October-December 2026) के लिए की जाएगी।

निवेशकों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार त्योहारी सीजन से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर कोई तोहफा देगी, या फिर पुरानी दरों को ही बरकरार रखा जाएगा। 30 सितंबर को होगा ऐलान? नियमों के मुताबिक, सरकार हर तीन महीने में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। पिछली बार 30 जून 2026 को जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए दरों का ऐलान किया गया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब अगली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए नई दरों की घोषणा 30 सितंबर को होनी है।

क्या इस बार बढ़ेंगी ब्याज दरें? बता दें कि इन छोटी योजनाओं की ब्याज दरें सीधे तौर पर सरकारी बॉन्ड की यील्ड (Government securities Yield) से जुड़ी होती हैं। इंडिया रेटिंग्स & रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, जून के अंत से लंबी अवधि वाली सरकारी बॉन्ड यील्ड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 30 जून 2026 को 10-ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड करीब 6.74% थी, जो 22 सितंबर तक बढ़कर लगभग 7.05% तक पहुंच गई है। यानी इस दौरान यील्ड में करीब 31 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। इसे देखते हुए जानकारों का मानना है कि छोटी बचत योजनाओं की दरें या तो मौजूदा स्तर पर बनी रह सकती हैं या सरकार इनमें सीमित बढ़ोतरी कर सकती है।