Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2025 में Gold-शेयर बाजार दोनों ऑल-टाइम हाई पर पहुंचे, पर पीली धातु ने सेंसेक्स-निफ्टी के मुकाबले दिया इतना गुना रिटर्न

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    इस साल शेयर बाजार और सोने (Gold vs Share Market) दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई, लेकिन सोने ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया। 2025 में सोने ने लगभग 67% का ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    साल 2025 में सोने और शेयर बाजार में कौन निकला आगे?

    नई दिल्ली। इस साल शेयर बाजार (Stock Market All Time High) और गोल्ड (Gold All Time High), दोनों ने नए ऑल-टाइम हाई छू लिए। सुरक्षित निवेश एसेट के रूप में सोने की चमक बरकरार रही और साल 2025 में घरेलू बाजार में इसने अब तक लगभग 67 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
    इस साल गोल्ड करीब 1,32,000 रुपये के ऑल टाइम हाई तक गया। पर गोल्ड के मुकाबले सेंसेक्स (Sensex All Time High)और निफ्टी (Nifty All Time High)) का रिटर्न कितना रहा? आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना चढ़े सेंसेक्स-निफ्टी

    31 दिसंबर 2024 को सेंसेक्स 78,139.01 पर था, जबकि बीते शुक्रवार को ये 85,712.37 पर बंद हुआ। यानी ये इस साल अब तक 9.69 फीसदी चढ़ चुका है। इस दौरान सेंसेक्स ने 86,159.02 का ऑल टाइम हाई छू लिया। 31 दिसंबर 2024 को निफ्टी 23,644.80 पर था, जबकि शुक्रवार को ये 26,186.45 पर बंद हुआ। यानी ये इस साल 10.75 फीसदी चढ़ चुका है।
    निफ्टी ने इस साल अब तक 26,325.80 का ऑल-टाइम हाई छू लिया है।

    कौन रहा आगे

    साल 2025 में सेंसक्स का रिटर्न 9.7 फीसदी और निफ्टी का रिटर्न 10.75 फीसदी रहा। वहीं गोल्ड ने 67 फीसदी की छलांग लगाई। यानी गोल्ड ने सेंसेक्स के मुकाबले 6 गुना से अधिक और निफ्टी के मुकाबले करीब 6 गुना रिटर्न दिया।

    2026 में और महंगा होगा गोल्ड?

    जानकारों का मानना है कि यदि ग्लोबल हालात और रुपये–डॉलर रेट लगभग समान बनी रहती है या रुपया कमजोर होता है, तो 2026 में सोने की कीमत 5 से 16 प्रतिशत और चढ़ सकती हैं। उनका यह भी कहना है कि सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई के करीब हैं, इसलिए सोच-समझ कर निवेश करना जरूरी है।

    कहां से कहां पहुंचा सोना

    दिल्ली सर्राफा संघ के आंकड़ों अनुसार, इस साल एक जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 79,390 रुपये प्रति 10 ग्राम थी जो बीते शुक्रवार पांच दिसंबर को 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। इस साल अब तक सोने की कीमत करीब 67 प्रतिशत चढ़ चुकी है। इसका अन्य कारण डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और मजबूत वैश्विक संकेत है।

    बॉन्ड का रिटर्न रह गया बहुत पीछे

    10 साल के सरकारी बॉन्ड का रिटर्न दिसंबर 2025 की शुरुआत में लगभग 6.53 प्रतिशत रहा। इसके मुकाबले गोल्ड को लेकर जानकार कहते हैं कि मौजूदा हालात सोने में निवेश के लिए अनुकूल हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने निवेश में डायवर्सिफिकेशन और मुद्रास्फीति तथा वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाव चाहते हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां निवेश ऑप्शंस की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। इन ऑप्शंस में जोखिमों हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US