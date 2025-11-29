Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चली गई नौकरी या दे दिया इस्तीफा, तो 2 दिन में कंपनी को बकाया करना होगा चुकता; फुल एंड फाइनल को लेकर बदला नियम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    लेबर लॉ के नए नियमों के तहत अब नौकरी छूटने या इस्तीफा देने पर कंपनी को दो दिन में फुल एंड फाइनल पेमेंट करना होगा। इस नियम से कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिलेगा और वित्तीय कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    चली गई नौकरी या दे दिया इस्तीफा, तो 2 दिन में कंपनी को बकाया करना होगा चुकता; फुल एंड फाइनल को लेकर बदला नियम

    नई दिल्ली। 21 नवंबर, 2025 से लागू हुए नए लेबर कोड (New Labour Code) में फिक्स्ड-टर्म और परमानेंट, दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए कई एम्प्लॉई-फ्रेंडली सुधार किए गए हैं। सबसे असरदार बदलावों में से एक है तेज फुल एंड फाइनल (FnF) सेटलमेंट प्रोसेस।

    पुराने सिस्टम में, कई कंपनियों को FnF पेमेंट प्रोसेस करने में आम तौर पर 30 से 45 दिन लगते थे, जिससे नौकरी बदलने के दौरान कर्मचारियों को पैसे की तंगी झेलनी पड़ती थी। नए लेबर कोड का मकसद इसे ठीक करना है, इसके लिए एक सख्त टाइमलाइन बनाई गई है जिसका सभी एम्प्लॉयर्स को पालन करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2 दिन में करना होगा फुल एंड फाइनल

    कोड ऑन वेजेज, 2019, जो चार कंसोलिडेटेड लेबर कोड में से एक है, बहुत तेज सेटलमेंट साइकिल को जरूरी बनाता है। नए नियम के मुताबिक, एम्प्लॉयर को किसी कर्मचारी के जाने के दो वर्किंग डेज के अंदर फुल एंड फाइनल वेज क्लियर करना होगा, चाहे वह इस्तीफा, नौकरी से निकाला जाना, छंटनी या जगह बंद होने की वजह से हुआ हो।

    नए लेबर कोड के मुताबिक, कंपनियों को दो वर्किंग डे के अंदर आपका पूरा और फाइनल सेटलमेंट का पैसा देना होगा। पहले, कुछ कंपनियां आखिरी वर्किंग डे पर FnF जारी करती थीं, जबकि कुछ लगभग 30 दिनों के कानूनी समय-सीमा के अंदर पेमेंट करती थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, तो ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे कई सेटलमेंट पर विचार करना होता है, जिनमें से हर एक की अपनी डेडलाइन होती है। इसलिए, कंपनियां अक्सर यह पक्का करने के लिए सब कुछ एक साथ सेटल कर देती हैं कि वे कानून का पालन कर रही हैं।

    BTG Advaya के पार्टनर अर्जुन पलेरी के अनुसार, नया वेज कोड सभी तरह की नौकरी की स्थितियों में एक जैसा नियम लाता है। वेज कोड, 2019 के सेक्शन 17(2) के तहत, सभी कर्मचारियों को अपनी आखिरी सैलरी—सैलरी का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (FnF) (कुछ कानूनी पेमेंट जैसे ग्रेच्युटी को छोड़कर)—आखिरी वर्किंग डे के दो वर्किंग डे के अंदर मिल जानी चाहिए।

    यह नियम अब:

    1. नौकरी से अलग होने के सभी तरीकों को कवर करता है, जिसमें अपनी मर्जी से इस्तीफा देना भी शामिल है।
    2. सैलरी लेवल या नौकरी की कैटेगरी पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों पर एक जैसा लागू होता है।
    3. पिछली सैलरी-बेस्ड लिमिट को पूरी तरह खत्म कर देता है।


    लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन अटॉर्नीज के एग्जीक्यूटिव पार्टनर आशीष फिलिप, पलेरी से सहमत हैं और कहते हैं कि कोड ऑन वेजेज के तहत, अब एम्प्लॉयर्स को कर्मचारी के इस्तीफे, नौकरी से निकालने, निकालने या छंटनी के दो वर्किंग डेज के अंदर पूरी और फाइनल सैलरी देनी होगी, जैसा भी मामला हो, जो पहले के 30-दिन के टाइमलाइन से काफी कम है।

    कर्मचारियों को होगा फायदा

    कर्मचारियों के लिए, प्रोसेसिंग टाइम में यह बहुत कम कमी पैसे की सुरक्षा लाती है। यह जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है और बेवजह की देरी को रोकती है जिससे पहले लाखों कर्मचारी प्रभावित होते थे।

    कोड ऑन वेजेज, 2019 का सेक्शन 17, कर्मचारियों को वेतन देने की टाइम लिमिट के बारे में साफ गाइडलाइन देता है। यह सेक्शन बताता है कि एम्प्लॉयर को कर्मचारियों को उनके वेतन साइकिल के आधार पर कैसे पेमेंट करना चाहिए, जो रोजाना से लेकर महीने के पेमेंट तक हो सकते हैं। यह सरकार को कुछ खास हालात में पेमेंट टाइमलाइन को एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, साथ ही दूसरे मौजूदा कानूनों का भी ध्यान रखता है जिनकी जरूरतें अलग हो सकती हैं।

    यह भी पढ़ें- ग्रेच्युटी का नियम बदला, लेकिन कैसे होता है इसका कैलकुलेशन; 3 साल बाद नौकरी छोड़ने पर कितना मिलेगा पैसा?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US