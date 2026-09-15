Home Loan: फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड? आपके लिए कौन सा होम लोन है सबसे बेस्ट और किसमें कम होगी EMI

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सही 'होम लोन' (Home loan) का चुनाव करना सबसे बड़ी चुनौती है। जब भी आप बैंक में होम लोम लेने जाते हैं, तो ब्याज दरों को लेकर आपके सामने तीन प्रमुख विकल्प रखे जाते हैं फिक्स्ड (Fixed), फ्लोटिंग (floating) या हाइब्रिड (hybrid) होम लोन।

सही विकल्प न चुनने पर आपको भविष्य में लाखों रुपये का अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है और आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कौन सा होम लोन आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा।

1. फिक्स्ड होम लोन (Fixed interest rate home loan) जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस लोन में आपकी ब्याज दर पूरे लोन की अवधि (tenure) के दौरान एक समान (fix) रहती है। बाजार में ब्याज दरें चाहे घटें या बढ़ें, आपकी EMI पर कोई असर नहीं पड़ता है।

इसके फायदे की बात करें तो आपको पहले दिन से पता होता है कि हर महीने कितनी ईएमआई (EMI) कटेगी, जिससे घर का बजट बनाना बेहद आसान हो जाता है। अगर भविष्य में ब्याज दरें तेजी से बढ़ती हैं, तो आप इस झटके से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

हालांकि बैंक आजकल पूरी तरह से फिक्स्ड होम लोन (Fixed Home Loan) नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाजार में ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए वे फ्लोटिंग रेट (Floating Rate) को प्राथमिकता देते हैं।

2. फ्लोटिंग रेट होम लोन (Floating Interest Rate Home Loan) भारत में सबसे ज्यादा घर खरीदार फ्लोटिंग रेट ही चुनते हैं। इसमें ब्याजा दर फिक्स नहीं होती, बल्कि यह बाजार की स्थितियों और RBI के रेपो रेट (Repo rate) पर निर्भर करती है।