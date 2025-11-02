EPFO Scheme: सरकार दे रही PF से जुड़ने का दूसरा मौका, कौन ले सकता है फायदा और कैसे करें आवेदन? स्टेप बाई स्टेप समझें

नई दिल्ली| EPFO Scheme 2025: केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जो अब तक किसी कारण पीएफ (PF) से जुड़े नहीं थे। EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने Employee Enrollment Scheme 2025 लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है ऐसे कर्मचारियों को PF सिस्टम से जोड़ना जिन्हें अब तक जोड़ा नहीं गया था। इस योजना की घोषणा 13 अक्टूबर को हुई थी और इसे 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है यानी कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुद जोड़ सकती हैं।

कौन ले सकता है फायदा? वे कर्मचारी जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी कंपनी में शामिल हुए लेकिन PF में पंजीकृत नहीं हुए। कर्मचारी घोषणा की तारीख पर जीवित और उसी संस्था में कार्यरत हो। यह स्कीम उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिन पर EPF एक्ट की धारा 7A, 26B या पेंशन स्कीम की धारा 8 के तहत जांच चल रही हो। जो कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं, उन्हें इस स्कीम में स्वतः नहीं जोड़ा जाएगा।