Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EPFO Scheme: सरकार दे रही PF से जुड़ने का दूसरा मौका, कौन ले सकता है फायदा और कैसे करें आवेदन? स्टेप बाई स्टेप समझें

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने EPFO स्कीम 2025 के तहत PF से वंचित कर्मचारियों को जोड़ने का फैसला किया है। 1 नवंबर 2025 से लागू इस स्वैच्छिक योजना में 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच भर्ती हुए, लेकिन अपंजीकृत कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। कर्मचारियों का पिछला PF माफ होगा, और कंपनी को मामूली जुर्माना देना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरकार दे रही PF से जुड़ने का दूसरा मौका, कौन ले सकता है फायदा और कैसे करें आवेदन?

    नई दिल्ली| EPFO Scheme 2025: केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जो अब तक किसी कारण पीएफ (PF) से जुड़े नहीं थे। EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने Employee Enrollment Scheme 2025 लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है ऐसे कर्मचारियों को PF सिस्टम से जोड़ना जिन्हें अब तक जोड़ा नहीं गया था। इस योजना की घोषणा 13 अक्टूबर को हुई थी और इसे 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है यानी कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुद जोड़ सकती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन ले सकता है फायदा?

    वे कर्मचारी जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी कंपनी में शामिल हुए लेकिन PF में पंजीकृत नहीं हुए। कर्मचारी घोषणा की तारीख पर जीवित और उसी संस्था में कार्यरत हो। यह स्कीम उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिन पर EPF एक्ट की धारा 7A, 26B या पेंशन स्कीम की धारा 8 के तहत जांच चल रही हो। जो कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं, उन्हें इस स्कीम में स्वतः नहीं जोड़ा जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Ashish Kacholia Portfolio: 15+ कंपनी और ₹4488 करोड़ का निवेश, सामने आया आशीष कचोलिया का पूरा पोर्टफोलियो

    नियम और प्रक्रिया क्या है?

    कर्मचारी के PF का पिछला हिस्सा (employee share) माफ कर दिया जाएगा। कंपनी को सिर्फ अपना हिस्सा जमा करना होगा और प्रति कर्मचारी 100 रुपए का नाममात्र जुर्माना देना होगा। कर्मचारी पर किसी भी पुराने बकाए की जिम्मेदारी नहीं होगी।

    क्यों है यह स्कीम खास?

    इस योजना से लाखों कर्मचारी औपचारिक PF सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे, जिससे उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, चर्चा है कि ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ने के लिए पीएफ की वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- EPFO से निकाल सकेंगे 100% पैसा, 13 कठिन नियम नहीं अब सिर्फ ये 3 शर्तें; पहले से इतना आसान हुआ विड्रॉल?