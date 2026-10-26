EPFO का ₹25000 करोड़ का सबसे बड़ा प्लान! सब्सक्राइबर्स को मिलेगी गुड न्यूज, अब बाजार के झटकों से सुरक्षित रहेगा PF ब्याज?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब 30 करोड़ सदस्यों के PF पर मिलने वाले ब्याज को स्थिर रखने के लिए बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत ₹25000 करोड़ का इंटरेस्ट स्टेबिलाइजेशन रिजर्व (Interest stabilisation reserve) बनाने की चर्चा है। इसका मकसद बाजार में उतार-चढ़ाव, कंपनियों के डिफॉल्ट और निवेश में होने वाले नुकसान का असर PF के सालाना ब्याज पर पड़ने से रोकना है।

क्या होगा इस रिजर्व का फायदा? रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO और सरकार ऐसा सिस्टम चाहते हैं, जिससे बाजार की खराब परिस्थितियों के कारण PF सदस्यों को मिलने वाली ब्याज दर में अचानक बड़ी गिरावट या बढ़ोतरी न हो। प्रस्तावित रिजर्व पड़ने पर ब्याज भुगतान को स्थिर रखने में मदद कर सकता है।

कंपनियों के डिफॉल्ट से होने वाले नुकसान पर नजर EPFO कॉरपोरेट बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटीज में निवेश करता है। अगर कोई कंपनी भुगतान करने में चूक करती है या किसी निवेश की रेटिंग घट जाती है, तो उससे EPFO को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, किसी निवेश से बाहर निकलते समय कम कीमत मिलने पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका असर संगठन की कमाई और सदस्यों को दिए जाने वाले सालाना ब्याज पर पड़ सकता है।