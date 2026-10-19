8th Pay Commission: ₹47000 या ₹69000, लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी; मुंबई मीटिंग में होगा एलान?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग के गठन को जल्द ही एक साल होने वाला है। आयोग अब भी मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। आगामी 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में आयोग और हितधारकों की बड़ी और अहम मीटिंग होने जा रही है। जिसका मुख्य एजेंडा सैलरी, पेंशन, भत्तों में संशोधन और सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission fitment factor) होगा। क्योंकि, कई संगठनों ने 2.57 से 4.00 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। इस बीच देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं कि इस बार कर्मचारियों की नई सैलरी का गणित क्या हो सकता है।

क्या है कर्मचारियों की मांग? सातवें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। लेकिन इस बार कर्मचारी और पेंशनर संगठन इसे काफी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ द कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM)- 3.833

ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF)- 3.833

ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडर्शन (AINPSEF)- 3.833

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO)- 3.833

भारत पेंशनर्स समाज (BPS)- 3.833

प्रमुख ट्रेड यूनियन BPMS ने 4 और AITUC ने 3 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है।

रेलवे के संगठन (IRTSA) ने अलग-अलग लेवल के लिए 5 फिटमेंट फैक्टर (2.92, 3.50, 3.80, 4.09, 4.38) प्रस्तावित किए हैं। यह भी पढ़ें- Bonus Railway 2026: 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, 78 दिन के बोनस का एलान; किसे मिलेगा फायदा? क्या सरकार 3.833 फिटमेंट फैक्टर मानेगी? कर्मचारी संगठन अपनी मांगें 1937 के डॉ. अक्रॉयड फॉर्मूले (Dr. Aykroyd formula) के आधार पर कर रहे हैं, जो न्यूनतम जरूरतों के हिसाब से सैलरी तय करने की वकालत करता है। लेकिन सरकार के लिए यह सिर्फ एक पहलू है। असल फैसला बजट को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

सातवें वेतन आयोग के दौरान भी कर्मचारियों ने 3.71 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 को मंजूरी दी थी। इस बार जानकारों का अनुमान है कि सरकार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.50 के बीच रख सकती है।

विभिन्न फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1-5 की संभावित सैलरी वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 और अधिकतम ₹2,50,000 है। नीचे दी गई लिस्ट में समझिए कि अलग-अलग प्रस्तावों के आधार पर लेवल 1 से 5 (Level 1-5) के कर्मचारियों की सैलरी कितनी हो सकती है: