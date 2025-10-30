SIP Calculation: ₹2000, ₹5000 और ₹10,000 रुपये की एसआईपी से कितने साल बाद बनेगा 1 करोड़ रुपये का फंड? पढ़ें कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अक्सर एसआईपी का ही चयन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा दे सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 2000, 5000 और 10,000 रुपये की एसआईपी से कब एक करोड़ रुपये का फंड बनेगा?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपये फंड बनाना चाहता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 26 साल तक निवेश करना होगा। 26 साल तक हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का फंड बनकर तैयार होगा।

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करता है और उसे 1 करोड़ रुपये का फंड चाहिए, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 33 साल के लिए निवेश करना होगा।

10 हजार रुपये

अगर हर महीने 10 हजार रुपये की एसआईपी की जाए, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए 20 साल तक निवेश करना होगा।

Step-up SIP क्या होता है? Step-up SIP का अर्थ है कि आप अपने निवेश रकम में एक निश्चित समय पर तय अमाउंट बढ़ाते हैं। ये समय सीमा एक साल, एक महीना या कितनी भी हो सकती है। वहीं आप कितना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, ये भी आप पर ही निर्भर करता है।

इससे क्या फायदा होता है? मान लीजिए कोई निवेशक Step-up ऑप्शन के जरिए ये तय करता है कि वे हर साल निवेश अमाउंट का 10 फीसदी बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अगर पहले साल में निवेश रकम 1 लाख रुपये हैं, तो दूसरे साल में ये निवेश रकम 1,10,000 रुपये होगी।

स्टेपअप के जरिए एक निश्चित समय में आपकी निवेश रकम बढ़ती रहती है। इसलिए अगर निवेश रकम ज्यादा है, तो प्रॉफिट का हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा।









