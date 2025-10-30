Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIP Calculation: ₹2000, ₹5000 और ₹10,000 रुपये की एसआईपी से कितने साल बाद बनेगा 1 करोड़ रुपये का फंड? पढ़ें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अक्सर एसआईपी का ही चयन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा दे सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन (SIP Calculation) की मदद से समझेंगे कि 2000, 5000 और 10,000 रुपये की एसआईपी से कब एक करोड़ रुपये का फंड बनेगा?

    prefferd source google
    Hero Image

    ₹2000, ₹5000, ₹10000 की SIP से 1 करोड़ का लक्ष्य कब होगा पूरा?


    म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अक्सर एसआईपी का ही चयन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा दे सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 2000, 5000 और 10,000 रुपये की एसआईपी से कब एक करोड़ रुपये का फंड बनेगा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैलकुलेशन

    2000 रुपये

    अगर कोई व्यक्ति हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करता है और उसे 1 करोड़ रुपये का फंड चाहिए, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 33 साल के लिए निवेश करना होगा। 

     5000 रुपये

    अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपये फंड बनाना चाहता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 26 साल तक निवेश करना होगा। 26 साल तक हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का फंड बनकर तैयार होगा।

    10 हजार रुपये

    अगर हर महीने 10 हजार रुपये की एसआईपी की जाए, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए 20 साल तक निवेश करना होगा। 

    Step-up SIP क्या होता है?

    Step-up SIP का अर्थ है कि आप अपने निवेश रकम में एक निश्चित समय पर तय अमाउंट बढ़ाते हैं। ये समय सीमा एक साल, एक महीना या कितनी भी हो सकती है। वहीं आप कितना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, ये भी आप पर ही निर्भर करता है।

    इससे क्या फायदा होता है?

    मान लीजिए कोई निवेशक Step-up ऑप्शन के जरिए ये तय करता है कि वे हर साल निवेश अमाउंट का 10 फीसदी बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अगर पहले साल में निवेश रकम 1 लाख रुपये हैं, तो दूसरे साल में ये निवेश रकम 1,10,000 रुपये होगी।

     स्टेपअप के जरिए एक निश्चित समय में आपकी निवेश रकम बढ़ती रहती है। इसलिए अगर निवेश रकम ज्यादा है, तो प्रॉफिट का हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा।