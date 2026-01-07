Language
    SIP Calculation: 5000 रुपये से 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए आपको कितने समय तक निवेश करना होगा? देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड एसआईपी में आज हर कोई निवेश करना चाहता है। इसके जरिए आप भविष्य के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर किसी को 5000 रुपये ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है। इसलिए पहले लोग इसमें निवेश करने से बचा करते थे। हालांकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए आज हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। 

    आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर किसी को 5000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना है, तो उसे कितना समय लगेगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम-5000 रुपये प्रतिमाह
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

    अगर कोई व्यक्ति 5000 रुपये की प्रतिमाह एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 26 साल तक निवेश करना होगा। इन 26 सालों में आपको 10,800,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही आपका मूलधन 15,60,000 रुपये होगा। 

    इस हिसाब से आपका इन 26 सालों में रिटर्न 9,240,000 रुपये हो सकता है। ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। 


    क्या होता है Small Cap Fund?

    स्मॉल कैप फंड मुख्य तौर पर छोटी कंपनियों या स्मॉल कैप कंपनियों की इक्विटी और उससे संबंधित स्कियोरिटीज पर निवेश करता है। स्मॉल कैप कंपनी वे है, जिन्हें 251 वां या उससे कम रैंक दिया जाता है। इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपये कम हो सकता है। 

     Small Cap Fund में निवेश का लाभ

    क्योंकि ये कंपनी मौजूदा समय में छोटी होती है इसलिए इसमें भविष्य में ज्यादा विकास होने की संभावना होती है। हालांकि इन कंपनियों में निवेश करने पर रिस्क भी ज्यादा है। अब चलिए उन स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया।

    5 साल में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न?

    Name AUM Expense Ratio CAGR 5Y
    क्वांट स्मॉल कैप फंड 30169.7063 0.77 30.14082084
    निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 68571.851 0.63 27.65221078
    बंधन स्मॉल कैप फंड 18173.8513 0.42 27.32862991
    इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 8999.3331 0.4 26.9973826
    एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड 5330.1713 0.43 25.6057984
    HDFC स्मॉल कैप फंड 38020.3127 0.67 25.35470112
    HSBC स्मॉल कैप फंड 16202.8301 0.64 25.1562594
    टाटा स्मॉल कैप फंड  11409.73688 0.34 24.83695578
    केनरा रोब स्मॉल कैप फंड 13060.3702 0.46 24.63660162
    बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 1981.5898 0.53 24.39765879

    यह ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि जिस फंड ने बीते समय अच्छा रिटर्न दिया हो वे आगे भी बेहतर रिटर्न दें। आप अपने फंड का चयन सोच-समझकर ही करें। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)