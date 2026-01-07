SIP Calculation: 5000 रुपये से 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए आपको कितने समय तक निवेश करना होगा? देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है। इसलिए पहले लोग इसमें निवेश करने से बचा करते थे। हालांकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए आज हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है।

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर किसी को 5000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना है, तो उसे कितना समय लगेगा? कैलकुलेशन निवेश रकम-5000 रुपये प्रतिमाह

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी अगर कोई व्यक्ति 5000 रुपये की प्रतिमाह एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 26 साल तक निवेश करना होगा। इन 26 सालों में आपको 10,800,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही आपका मूलधन 15,60,000 रुपये होगा।

इस हिसाब से आपका इन 26 सालों में रिटर्न 9,240,000 रुपये हो सकता है। ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है।

क्या होता है Small Cap Fund? स्मॉल कैप फंड मुख्य तौर पर छोटी कंपनियों या स्मॉल कैप कंपनियों की इक्विटी और उससे संबंधित स्कियोरिटीज पर निवेश करता है। स्मॉल कैप कंपनी वे है, जिन्हें 251 वां या उससे कम रैंक दिया जाता है। इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपये कम हो सकता है।