    Silver ETF या म्यूचुअल फंड क्या खरीदने में ज्यादा फायदा, आपको किसमें निवेश करना चाहिए?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    नई दिल्ली। बीते समय चांदी में मिले रिटर्न को देखते हुए हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। इस डिजिटल जमाने में सोना और चांदी में निवेश के लिए फिजिकल चांदी या सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिल्वर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी चांदी में निवेश कर सकते हैं।  

    ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच अक्सर हम कन्फ्यूज रहते हैं। ये समझ नहीं आता कि किसमें निवेश करने पर ज्यादा फायदा होगा। आइए पहले इन दोनों के बीच अंतर को समझते हैं।

    अगर बात करें रिटर्न की तो ये आपके द्वारा चुने गए ईटीएफ और म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने निवेश के लिए म्यूचुअल फंड चुना है या ईटीएफ?

    पॉइंट गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ
    मीनिंग गोल्ड म्यू्यूचुअल फंड के तहत कंपनी गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और संबंधित एसेट जैसे गोल्ड प्रोडेक्ट और माइनिंग कंपनी में पैसा लगाती है। गोल्ड ईटीएफ के तहत आपका पैसा बुलियन या फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट में लगाया जाता है। गोल्ड ईटीएफ एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए गोल्ड के प्रदर्शन का आकलन होता है।
    डीमैट खाता इसमें निवेश करने के लिए आपको डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती है। इसमें निवेश के लिए आपको डीमैट खाते की जरूरत होती है। क्योंकि इसमें आप ब्रोकरेज ऐप के जरिए निवेश कर पाते हैं।
    चार्जिज गोल्ड म्यूचुुअल फंड में आपको अन्य म्यूचुअल फंड की तरह चार्जिज जैसे एंट्री लोड और एग्जिट लोड देना होता है। गोल्ड ईटीएफ में आपको ब्रोकरेज चार्जिस देने ही पड़ेंगे।
    टैक्स इसमें होने वाले फायदा कैपिटल गैन टैक्स में आता है। इसलिए इसमें STCG और LTCG टैक्स लगेगा। इसमें होने वाले फायदा कैपिटल गैन टैक्स में आता है। इसलिए इसमें STCG और LTCG टैक्स लगेगा।

