पेनल्टी के साथ मिल जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस, ITR फाइल करने जा रहे हैं तो जरूर कर लें ये काम

What is Income From Other Sources अन्य स्रोतों से होने वाली आय को अपने आईटीआर में शामिल करना बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी करने के साथ जुर्माना भी लगा सकता है। अन्य स्रोतों से होने वाली आय में ब्याज डिविडेंड और लॉटरी से होने वाली इनकम को शामिल किया जाता है।